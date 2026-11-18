रेलवे स्टेशन पर अपने किसी करीबी को ट्रेन में बैठाने जाना आम बात है. कई बार लोग यात्री का सामान रखने, सीट ढूंढने या उसे ठीक से बैठाने के लिए ट्रेन के कोच तक पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर यही कुछ मिनट की मदद आपको चलती ट्रेन में सफर करने पर मजबूर कर दे तो? उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां रिश्तेदारों को विदा करने पहुंचे 13 लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में फंस गए. ट्रेन रवाना होने के बाद वे उतर नहीं सके और रेलवे ने उनसे कुल 36,140 रुपये किराया और जुर्माने के रूप में वसूले. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि क्या किसी यात्री को ट्रेन में छोड़ने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट पर्याप्त है? प्लेटफॉर्म टिकट और यात्रा टिकट में क्या अंतर है और बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने पर रेलवे क्या कार्रवाई कर सकता है?

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 15 नवंबर 2026 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हुई. बनारस से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22415) सुबह करीब 9:26 बजे कानपुर पहुंची थी. ट्रेन को यहां से 9:30 बजे रवाना होना था. इस दौरान कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने और उनका सामान व्यवस्थित करने के लिए कोच के अंदर चले गए.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कुल 13 लोग, जिनमें 12 वयस्क और एक बच्चा शामिल था, ट्रेन के अंदर मौजूद थे. वे ट्रेन के रवाना होने से पहले उतरना चाहते थे, लेकिन वंदे भारत के ऑटोमैटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम के कारण दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे बिना यात्रा टिकट के ट्रेन में रह गए हैं.

मामले की जानकारी मिलने पर ट्रेन के कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद ट्रेन को इटावा स्टेशन पर असामान्य ठहराव दिया गया. करीब 10:49 बजे ट्रेन इटावा पहुंची और वहां रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) तथा रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में सभी लोगों को उतारा गया. जांच में उनके पास वैध यात्रा टिकट नहीं मिला. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा के मुताबिक, सभी से निर्धारित किराया और जुर्माना मिलाकर कुल 36,140 रुपये वसूले गए.

प्लेटफॉर्म टिकट और यात्रा टिकट में क्या अंतर है?

इस घटना को समझने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट और यात्रा टिकट के बीच अंतर जानना जरूरी है. प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के लिए जारी किया जाता है. इसका उद्देश्य उन लोगों को सीमित समय के लिए स्टेशन परिसर में आने की अनुमति देना है, जो किसी यात्री को छोड़ने या लेने आए हैं.

दूसरी तरफ, यात्रा टिकट किसी निश्चित ट्रेन या निर्धारित मार्ग पर सफर करने का अधिकार देता है. यानी प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, लेकिन इससे ट्रेन में बैठकर यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती.

पश्चिम मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता जारी होने के समय से दो घंटे बताई गई है. हालांकि, प्लेटफॉर्म टिकट की उपलब्धता, कीमत और उससे जुड़ी शर्तें संबंधित स्टेशन और रेलवे प्रशासन के नियमों के अनुसार बदल सकती हैं. इसलिए स्टेशन पर जाने से पहले वहां लागू नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.

रेलवे के किस नियम के तहत लग सकता है जुर्माना?

बिना वैध टिकट ट्रेन में यात्रा करने के मामले में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 55 और धारा 138 महत्वपूर्ण हैं. धारा 55 के अनुसार, कोई व्यक्ति उचित पास या टिकट के बिना यात्री के तौर पर सफर करने के उद्देश्य से रेलवे के किसी डिब्बे में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही उसमें बना रह सकता है. हालांकि, अधिकृत रेलवे कर्मचारी की अनुमति से यात्रा करने की स्थिति अलग हो सकती है.

वहीं धारा 138 के तहत बिना उचित टिकट या पास के यात्रा करने वाले व्यक्ति से तय दूरी का सामान्य किराया और अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है. अगर यह स्पष्ट न हो कि यात्री किस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था, तो किराया ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से भी तय किया जा सकता है.

इसके अलावा, जून 2026 में लागू जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम के बाद बिना वैध टिकट यात्रा से जुड़े प्रावधानों के तहत न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माने को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया. यानी अब केवल यात्रा का किराया चुकाना पर्याप्त नहीं हो सकता, नियमों के मुताबिक अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है.

क्या रिश्तेदारों को ट्रेन में छोड़ना भी नियमों का उल्लंघन है?

किसी यात्री को ट्रेन तक छोड़ने जाना अपने आप में गलत नहीं है. लेकिन इसके लिए रेलवे की ओर से निर्धारित प्रवेश नियमों का पालन करना जरूरी है. प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म तक जा सकता है, लेकिन बिना यात्रा टिकट के ट्रेन में बैठना या ट्रेन के रवाना होने के बाद उसमें बने रहना नियमों के दायरे में आ सकता है.

कई बार यात्री के साथ परिवार के सदस्य सामान रखने या सीट ढूंढने के लिए कोच के अंदर चले जाते हैं. लेकिन उन्हें ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले उतरना चाहिए. केवल यह कहना कि वे यात्रा करने नहीं, बल्कि रिश्तेदार को छोड़ने आए थे, अपने आप में बिना टिकट ट्रेन में मौजूद रहने की अनुमति नहीं बन जाता.

वंदे भारत के दरवाजे अपने आप क्यों बंद होते हैं?

वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक ट्रेन है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था के लिए ऑटोमैटिक दरवाजा बंद होने की प्रणाली दी गई है. ट्रेन के रवाना होने से पहले दरवाजे बंद हो जाते हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रेन चलने के दौरान कोई व्यक्ति दरवाजे से चढ़ने या उतरने की कोशिश न करे.

लेकिन कानपुर की घटना बताती है कि इस सुविधा की जानकारी नहीं होने या प्रस्थान समय का ध्यान नहीं रखने पर परेशानी हो सकती है. दरवाजे बंद होने के बाद यात्री या उनके साथ आए लोग सामान्य तरीके से प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं उतर सकते. ऐसे में ट्रेन के कर्मचारियों और कंट्रोल रूम की मदद लेनी पड़ती है.

यात्रियों और उनके परिजनों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

रेलवे स्टेशन जाते समय कुछ छोटी सावधानियां ऐसी घटनाओं से बचा सकती हैं. सबसे पहले, यदि किसी रिश्तेदार को ट्रेन में छोड़ने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही स्टेशन में प्रवेश करें. दूसरा, ट्रेन के कोच में बिना अनुमति या यात्रा टिकट के न चढ़ें. सामान रखने या सीट ढूंढने में मदद करनी हो तो ट्रेन के प्रस्थान समय से पहले प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाएं.

तीसरा, ट्रेन के दरवाजे बंद होने की प्रक्रिया शुरू होते ही कोच में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश न करें. यदि किसी कारण से आप ट्रेन के अंदर रह गए हैं तो तुरंत ट्रेन के कर्मचारियों को जानकारी दें. खुद दरवाजा खोलने या ट्रेन को रोकने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है.

कानपुर की यह घटना एक सामान्य पारिवारिक विदाई से शुरू हुई, लेकिन इसका अंत 36,140 रुपये की वसूली के साथ हुआ. इससे स्पष्ट है कि रेलवे में प्लेटफॉर्म पर प्रवेश और ट्रेन में यात्रा करने के नियम अलग-अलग हैं. इसलिए अगली बार किसी को वंदे भारत या किसी दूसरी ट्रेन में छोड़ने जाएं तो याद रखें प्लेटफॉर्म टिकट आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है, ट्रेन में सफर करने का अधिकार नहीं देता.