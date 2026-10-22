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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्पीकर ओम बिरला की दो टूक, 'अगर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव...'

स्पीकर ओम बिरला की दो टूक, 'अगर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव...'

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही चुनाव आयोग के मामले में भी प्रक्रिया होती है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 05:28 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ-साथ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी है. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को कहा कि अगर विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस फिर से दिया तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जजों की तरह चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ‘जब प्रस्ताव लाएंगे, तब प्रक्रिया अपनाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया है. जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही चुनाव आयोग के मामले में भी प्रक्रिया होती है. लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत और विचार रखने का अधिकार है.' उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र में सबको अपना-अपना मत-विचार रखने का अधिकार होता है. संसद में जब लाएंगे, उस समय कार्रवाई करेंगे.’ संसद के सत्रावसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका नहीं है.

संसद के सत्रावसान पर क्या बोले ओम बिरला?

उन्होंने कहा, ‘इसकी एक प्रक्रिया है. सरकार की संसदीय समिति माननीय राष्ट्रपति जी को भेजती है और राष्ट्रपति की अनुशंसा से होता है, इसकी नियम प्रक्रिया है.’ स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह चर्चा का विषय नहीं है और संविधान में इसकी स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है. इसी से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘यह विषय चर्चा का नहीं है. संविधान में इसकी एक प्रक्रिया है. अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका नहीं है.’

जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित मामले पर बिरला ने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस पर चर्चा कर जल्द फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट आ गई है, इस पर चर्चा करके जल्द फैसला कर देंगे.’

ये भी पढ़ें : तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 22 Oct 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
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