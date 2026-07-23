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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी का अपमान पड़ा भारी! बेंगलुरु में अभद्र टिप्पणी करने पर स्ट्रीट फूड वेंडर अरेस्ट

PM मोदी का अपमान पड़ा भारी! बेंगलुरु में अभद्र टिप्पणी करने पर स्ट्रीट फूड वेंडर अरेस्ट

बानससवाड़ी पुलिस ने कम्मनहल्ली इलाके में शख्स को गिरफ्तार किया है. उस पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखने और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 23 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है. यहां बेंगलुरु में पीएम मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है. मामला कम्मनहल्ली इलाके का बताया जा रहा है. 

स्ट्रीट वेंडर है शख्स, बेंगलुरु के कम्मनहल्ली इलाके का रहने वाला है

जानकारी के मुताबिक, बानससवाड़ी पुलिस ने कम्मनहल्ली इलाके में एक स्ट्रीट फूड वेंडर को गिरफ्तार किया है. उस पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखने और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.

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पुलिस ने FIR होने के बाद की कार्रवाई, इन्होंने की थी शिकायत

पुलिस ने बताया कि यह FIR 22 जुलाई को BJP की सर्वज्ञनगर विधानसभा क्षेत्र इकाई के अध्यक्ष अभिलाष रेड्डी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी हडसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (हैंडल: madonly_) पर प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए बेहद आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. हडसन बेंगलुरु के कम्मनहल्ली इलाके में फुटपाथ पर 'पांडियाज बिरयानी' नाम का फूड स्टॉल चलाता है.

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इन मामलों के तहत किया शख्स को गिरफ्तार, BNS की धारा के तहत केस दर्ज

पुलिस ने हडसन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196(1)(a) और धारा 352, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और 67 के तहत मामला दर्ज किया है. उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

8 महीने पहले संभल में भी हुई थी ऐसी ही कार्रवाई
इससे पहले यूपी के संभल में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक युवक को अरेस्ट किया था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी शांतिभंग के आरोप में की. उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया गया था. शख्स संभल के चंदौसी तहसील के बनियाठेर थाना इलाके के मऊ अस्सू गांव का रहने वाला था. उसका नाम तारिफ मकबूल था. 

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Published at : 23 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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