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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासाइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट

साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट

ओडिशा के मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 08:49 AM (IST)
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साइक्लोन अर्नब के चलते बने डीप डिप्रेशन के कारण तटीय राज्यों में भयंकर खतरा मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक डिप्रेशन अभी ओडिशा में पुरी से लगभग 210 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से 220 किमी पूर्व में स्थित है. मौसम विभाग ने कहा कि इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने के कारण 23 सितंबर की रात तक विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिणी ओडिशा तटों को डीप डिप्रेशन के तौर पर पार करने की बहुत संभावना है.

डीप डिप्रेशन के चलते 25 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. चक्रवाती तूफानों के नामों की क्षेत्रीय सूची के अनुसार उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले अगले चक्रवात का नाम अर्नब रखा गया है, जिसका बंगाली में मतलब होता है सागर.  

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किन-किन जिलों में रेड अलर्ट
इसी के मद्देनजर ओडिशा सरकार तैयारियों में जुटी है. मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन पिछले 6 घंटों से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. IMD के मुताबिक इस गहरे डिप्रेशन के कारण 23-24 सितंबर के बीच कोरापुट, गजपति और गंजाम जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और ये तीनों जिले रेड जोन में हैं. इसके अलावा 24 और 25 सितंबर को कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी के अलावा बलांगीर और बौध जैसे आस-पास के जिले भी रेड जोन में होंगे.

ODRAF की टीमों की तैनाती 
मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि रेड, ऑरेंज और येलो जोन में रखे गए और बारिश की संभावना वाले जिलों में पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने बताया कि ODRAF की टीमें पहले ही सभी संवेदनशील जगहों पर तैनात हो चुकी हैं. भारी बारिश की स्थिति में लोगों की मदद के लिए फायर सर्विस विभाग ने भी कर्मचारियों के साथ-साथ नावों और अन्य उपकरणों को तैनात किया है. 

हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार- सुरेश पुजारी 
सुरेश पुजारी ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सभी जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं और सूखे राशन समेत सभी जरूरी इंतजाम करें और यह पक्का करें कि सभी चक्रवात और राहत केंद्र पूरी तरह तैयार हों. उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जनता से अपील करते हैं कि वे बिना डरे सतर्क रहें. 

मंत्री ने कहा कि प्रशासन किसी भी स्थिति में हर किसी की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि वे शांत और सतर्क रहें और संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश की चुनौतियों से निपटने में जिला प्रशासन का सहयोग करें. 
 
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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
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