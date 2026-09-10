Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबालासोर से रेस्क्यू 5 ऑरंगुटान को धूप में क्यों निकाला गया? सामने आई वजह

बालासोर से रेस्क्यू 5 ऑरंगुटान को धूप में क्यों निकाला गया? सामने आई वजह

ओडिशा के बालासोर से बचाए गए 5 ऑरंगुटान नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में अलग-अलग व्यवहार दिखा रहे हैं. जानें क्यों उन्हें धूप में बाहर निकाला गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

ओडिशा के बालासोर जिले से बचाए गए 5 ऑरंगुटान इन दिनों भुवनेश्वर के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में हैं. चिड़ियाघर में आने के बाद इन जानवरों के व्यवहार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कभी वे आराम करते नजर आते हैं तो कभी एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हैं. कुछ मौकों पर उनमें बेचैनी भी दिखाई देती है और वे एक-दूसरे के करीब आकर बैठ जाते हैं.

इन 5ऑरंगुटान को हाल ही में बालासोर से रेस्क्यू कर नंदनकानन लाया गया था. फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है ताकि नए माहौल में उनकी स्थिति और व्यवहार को समझा जा सके.

ये भी पढ़ें: BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट

तनाव कम करने के लिए क्वारंटाइन सेल से बाहर निकाला

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, गुरुवार को पांचों ऑरंगुटान को कुछ समय के लिए उनके क्वारंटाइन सेल से बाहर निकाला गया. उन्हें खुले स्थान पर धूप में रहने का मौका दिया गया, ताकि वे तनाव से दूर रह सकें और नए वातावरण के साथ धीरे-धीरे सहज हो सकें. अधिकारी के अनुसार, रेस्क्यू के बाद जानवरों को तुरंत सामान्य माहौल में रखना ठीक नहीं होता. इसलिए उनकी सेहत और व्यवहार पर लगातार नजर रखी जा रही है.

कभी मस्ती तो कभी एक-दूसरे से चिपके दिखे

चिड़ियाघर में इन ऑरंगुटान के व्यवहार में अलग-अलग भाव नजर आ रहे हैं. कुछ समय वे शांत होकर आराम करते हैं, जबकि दूसरे वक्त शरारत और खेल जैसी गतिविधियों में व्यस्त दिखाई देते हैं. वहीं, बेचैनी के दौरान कुछ ऑरंगुटान एक-दूसरे के करीब आकर बैठते या चिपकते नजर आए. एक्सपर्ट्स के लिए भी यह व्यवहार महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस्क्यू के बाद जानवरों को नए माहौल, नए लोगों और अलग देखभाल व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है. ऐसे में उनका व्यवहार उनकी स्थिति को समझने में मदद कर सकता है.

डॉक्टरों की निगरानी में हैं सभी ऑरंगुटान

नंदनकानन में 5 ऑरंगुटान की लगातार निगरानी की जा रही है. क्वारंटाइन अवधि के दौरान उनके खान-पान, स्वास्थ्य और व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. चिड़ियाघर प्रशासन का प्रयास है कि उन्हें बिना किसी अतिरिक्त दबाव के सुरक्षित वातावरण दिया जाए. रेस्क्यू किए गए इन ऑरंगुटान के लिए फिलहाल सबसे जरूरी चीज सुरक्षित और शांत माहौल है. इसी वजह से उन्हें धीरे-धीरे चिड़ियाघर के वातावरण का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है. इन 5 की मस्ती, आराम और एक-दूसरे के साथ रहने की तस्वीरें और वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. हालांकि, चिड़ियाघर प्रशासन के लिए इनकी भावनात्मक स्थिति से ज्यादा उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें: TVK ने उपचुनाव में दो सीटों पर खोले पत्ते, पूर्व AIADMK विधायकों को मैदान में उतारा

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 10 Sep 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Odisha Balasore Orangutan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: सियासत में रिश्तेदार ही विलेन? मायावती-आकाश से लेकर लालू, पासवान, पवार-ठाकरे तक
सियासत में रिश्तेदार ही विलेन? मायावती-आकाश से लालू, पवार-ठाकरे तक
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
PM मोदी ने प्रिंस रहीम आगा खान से की मुलाकात, बताया क्या-क्या हुई बात
PM मोदी ने प्रिंस रहीम आगा खान से की मुलाकात, बताया क्या-क्या हुई बात
इंडिया
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
इंडिया
अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
क्रिकेट
सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एशिया कप में ऐसा कभी नहीं हुआ
सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एशिया कप में ऐसा कभी नहीं हुआ
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget