कब्र से निकाला बहन का कंकाल, सीधे बैंक लेकर पहुंच गया शख्स, देखते ही सबके फूल गए हाथ-पांव

ओडिशा के क्योंझर जिले से एक चौंकाने वाली और अभूतपूर्व घटना सामने आई है. एक व्यक्ति अपनी मृत बहन के कंकाल के अवशेषों को कब्र से निकालकर एक बैंक में पहुंच गया, क्योंकि कथित तौर पर उसके खाते से पैसे निकालने के बार-बार किए गए अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया था.

यह घटना जिले के पटना पुलिस थाना क्षेत्र के मल्लिपाशी गांव में घटी. डियानाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बहन कलारा मुंडा के शव को लेकर स्थानीय ग्रामीण बैंक में पहुंचकर बैंक परिसर के सामने रख दिया.

बैंक कर्मचारियों ने पैसे देने से कर दिया था इनकार

खबरों के मुताबिक, जीतू मुंडा कई बार बैंक जाकर अधिकारियों से अपनी दिवंगत बहन के खाते से पैसे निकालने की अनुमति मांग रहा था. बैंक कर्मचारियों को उसकी मौत की सूचना देने के बावजूद कई बार उसके अनुरोध कथित तौर पर ठुकरा दिए गए, क्योंकि अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि लेनदेन को अधिकृत करने के लिए खाताधारक की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है.

बार-बार मना किए जाने से निराश होकर जीतू मुंडा ने कथित तौर पर अपनी बहन के अवशेष को, जिसे लगभग दो महीने पहले दफनाया गया था, कब्र से खोदकर निकाला और विरोध जताने के लिए उसे बैंक ले आया. इस कृत्य ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों का तुरंत ध्यान खींचा.

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बैंक अधिकारियों के साथ ही पुलिस ने भी साधी चुप्पी

सूचना मिलते ही पटना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल हस्तक्षेप किया. पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और बाद में कंकाल को फिर से दफनाने के लिए दियानाली गांव ले गए. फिलहाल इस घटना के संबंध में अबतक बैंक अधिकारियों या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों के रवैये को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं.

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