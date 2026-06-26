ओडिशा में रिश्तों का खूनी अंत! पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 2 गिरफ्तार

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां एक महिला और उसके पुरुष मित्र को महिला के पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद दोनों ने शव को खेत में फेंककर पूरे मामले को छिपाने की कोशिश भी की. यह घटना झारसुगुड़ा जिले के रेंगाली थाना क्षेत्र के टुंगुरीपाड़ा गांव की है. मृतक की पहचान शक्तिधर साहू के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात किसी बात को लेकर शक्तिधर साहू और उनकी पत्नी गीता मिर्धा के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. उसी समय गीता का पुरुष मित्र टिकिनू किसान भी वहां मौजूद था.

बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ हो रही बहस के दौरान टिकिनू किसान भी गुस्से में आ गया और उसकी शक्तिधर साहू के साथ हाथापाई हो गई. इसी दौरान शक्तिधर जमीन पर गिर पड़े. आरोप है कि इसके बाद गीता मिर्धा ने लकड़ी के डंडे से उनके सिर पर जोरदार हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण शक्तिधर साहू की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद गीता मिर्धा और टिकिनू किसान ने मिलकर शव को वहां से हटाया और गांव के एक खेत में फेंक दिया, ताकि किसी को इस घटना की जानकारी न हो सके.

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पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

स्थानीय लोगों ने बाद में खेत में शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले, जिनसे गीता मिर्धा और टिकिनू किसान की कथित भूमिका सामने आई. इसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया.

कई हत्या के मामले सामने आए

फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है. हाल के दिनों में देश में पति-पत्नी और कथित तीसरे व्यक्ति से जुड़े कई हत्या के मामले सामने आए हैं, जिनकी वजह से ऐसे मामलों पर लोगों का ध्यान लगातार बढ़ा है. झारसुगुड़ा की यह घटना भी इसी कारण चर्चा में बनी हुई है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी.

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