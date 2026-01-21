Odisha News: देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी सामने आते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत अलर्ट हो गए हैं. मंदिर के चारों ओर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने दावा किया कि वह पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बम विस्फोट कर देगा. इस संदेश के सामने आते ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी. अधिकारियों के अनुसार, धमकी को गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम उस व्यक्ति के अकाउंट और लोकेशन का पता लगा रही है जिसने यह पोस्ट किया.

मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई

पुरी पुलिस ने तुरंत मंदिर और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच को सख्त कर दिया गया है. हर आने-जाने वाले श्रद्धालु की जांच मेटल डिटेक्टर और CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है. मंदिर के चारों तरफ बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की तैनाती भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

जगन्नाथ मंदिर बारहवीं सदी में बनवाया गया था और यह देश–विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. ऐसे में किसी भी तरह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता. मंदिर प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालु बिना डर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सभी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा चुके हैं.

जांच जारी, पुलिस अलर्ट पर

पुरी SP ने बताया कि धमकी देने वाले की पहचान जल्द की जाएगी. साइबर सेल पूरी कोशिश में है कि संदेश भेजने वाले तक पहुंचा जाए. फिलहाल शहर में हाई अलर्ट है और पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है.