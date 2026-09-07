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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशराब के लिए हैवान बना पति, पत्नी से मांगे सरकारी योजना के पैसे, नहीं दिए तो मार डाला

शराब के लिए हैवान बना पति, पत्नी से मांगे सरकारी योजना के पैसे, नहीं दिए तो मार डाला

ओडिशा में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उनसे शराब के लिए सुभद्रा योजना से मिली मदद के पैसे देने से मना कर दिया था.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Updated at : 07 Sep 2026 09:36 AM (IST)
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ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने हत्या कर दी, क्योंकि उसने शराब खरीदने के लिए सुभद्रा योजना से मिली आर्थिक मदद के पैसे देने से मना कर दिया था.

शराब के लिए मांगे सुभद्रा योजना के पैसे
यह घटना जगतसिंहपुर के बलरामपुर गांव में हुई. आरोपी, जिसकी पहचान बादल उर्फ दिगंबर स्वाइन के तौर पर हुई है, नशे की हालत में घर लौटा और अपनी पत्नी पुष्पालता स्वाइन से सूखी मछली बनाने को कहा. उसने और शराब खरीदने के लिए पुष्पालता से 'सुभद्रा' योजना से मिली मदद के पैसे भी मांगे.

उतार दिया मौत के घाट
जब पुष्पालता ने देर रात खाना बनाने और पैसे देने से मना किया, तो दिगंबर गुस्से में आ गया और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया. हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई.घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी मारने की कोशिश की. हालांकि स्थानीय लोगों ने दिगंबर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. 

जगतसिंहपुर में हुई इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. घटना के पीछे आर्थिक विवाद बताया जा रहा है. मामले की आगे की जांच चल रही है. पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

बता दें पहले ओडिशा के ढेंकानाल जिले में भी सुभद्रा योजना के पैसे न देने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ें: बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने याद दिलाया 1946 दंगा, बोले- 'तलवारें बनाने के लिए...'

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Odisha Subhadra Yojana
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