Odisha: शादी करके लौट रहा था कपल, दूल्हे के सिर पर बंदूक रख पत्नी को उठा ले गया एक्स बॉयफ्रेंड

Odisha: शादी करके लौट रहा था कपल, दूल्हे के सिर पर बंदूक रख पत्नी को उठा ले गया एक्स बॉयफ्रेंड

Odisha News: ओडिशा के बोलनगीर में शादीशुदा जोड़े की कार रोककर लड़की को उसके एक्स-बॉयफ्रेंड ने बंदूक दिखाकर अगवा कर लिया. पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. जानें पूरा मामला क्या है.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

Odisha News: ओडिशा के बोलनगीर ज़िले में एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज घटना सामने आई है. स्थानीय निवासी हरिबंधु पटेल की शादी हाल ही में हुई थी और वह अपनी नई पत्नी के साथ घर लौट रहे थे. तभी उनके जीवन में अचानक भयावह मोड़ आ गया. आरोप है कि उनकी पत्नी को उसके एक्स-बॉयफ्रेंड ने कार रोककर जबरन किडनैप कर लिया. घटना के दौरान आरोपी ने बंदूक दिखाई और अपनी बात न मानने पर धमकाया. बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथ दो अन्य लोगों को भी लेकर आया था, जिन्होंने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

हरिबंधु और उनके परिवार के मुताबिक, शादी के बाद कार में घर लौटते समय उनके सामने अचानक ये घटना घटी. बाराबंधा इलाके के पास तरवा रोड पर कार रोक दी गई और उनकी पत्नी को जबरन खींच लिया गया. इस पूरी घटना ने हरिबंधु और परिवार को सदमे में डाल दिया. वे सड़क पर असहाय स्थिति में खड़े रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी को इस तरह अगवा कर लिया गया.

पुलिस को दी शिकायत, तलाश में जुटी

शुरुआती सदमे के बाद हरिबंधु और परिवार ने तरभा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक लक्ष्य पीड़ित महिला को सुरक्षित घर पहुंचाना और आरोपी व उसके साथियों को गिरफ्तार करना है. पुलिस ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है.

घटना के पीछे साज़िश की भी आशंका

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस किडनैप के पीछे कोई साज़िश थी या यह अचानक हुई घटना थी. आरोपी और उसके साथियों के मकसद, उनकी पूर्व योजना और महिला के अपहरण की वास्तविक वजह को समझने के लिए पुलिस हर संभव पहलू की जांच कर रही है. हरिबंधु और परिवार से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है. महिला और आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है. पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि अगर किसी को घटना के संदर्भ में कोई जानकारी हो तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. इस बीच, इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी संभावित खतरों पर नजर रखी जा रही है.

Published at : 23 Feb 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Odisha NEWS Balangir News
