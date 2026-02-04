Odisha News: ओडिशा से एक शर्मनाक घटना की खबर सामने आई है. यहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसके सहपाठियों ने गैंगरेप किया. इस घटना में एक और युवक के शामिल होने की बात भी पुलिस जांच में सामने आई है. यह जघन्य घटना ओडिशा के बलांगीर जिले में हुई है.

9वीं क्लास की छात्रा के साथ उसी क्लास के 5 छात्रों और एक युवक ने गैंग रेप किया. इस घटना में शामिल लोगों ने इस घटना को वीडियो में रिकॉर्ड किया और लड़की को धमकाया ताकि वह पकड़े न जाएं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, उनमें से एक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया.

परिवार ने पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाई दर्ज

पीड़िता के परिवार ने इस वीडियो को देखकर सदमा लगा. जब लड़की से इस बारे में पूछा गया तो उसने रोते हुए तुरंत घटना और अपनी धमकी के बारे में बताया. बिना देर किए, उसके परिवार ने बलांगीर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और वीडियो जब्त कर जांच की. पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया.

अपराधियों को गिरफ्तार किया गया

हम वीडियो में दिखाई दे रहे छह अपराधियों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं. वीडियो और पीड़िता के परिवार के लगाए गए आरोप सही हैं. चिकित्सा परीक्षण और आगे की जांच चल रही है. पुलिस ने कहा है कि पीड़िता के परिवार के अनुरोध पर, इस घटना में शामिल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाई जाएगी.

