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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभयंकर बाढ़ से ओडिशा में 1.4 लाख लोगों का पलायन, सैंकड़ों गांवों में सुनामी का खतरा

भयंकर बाढ़ से ओडिशा में 1.4 लाख लोगों का पलायन, सैंकड़ों गांवों में सुनामी का खतरा

बाढ़ के प्रकोप के बीच ओडिशा की सरकार ने कई जिलों से पिछले 4 दिनों में लगभग 1.4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. सरकार ने सुनामी के खतरे वाले 381 तटीय गांवों और बस्तियों की पहचान की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 10:23 AM (IST)
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बाढ़ के प्रकोप के बीच ओडिशा की सरकार ने कई जिलों से पिछले 4 दिनों में लगभग 1.4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. ओडिशा के 74 और तटीय गांवों को सोमवार (28 सितंबर) को यूनेस्को-आईओसी कार्यक्रम के तहत 'सुनामी के लिए तैयार' घोषित किया गया है, जिससे राज्य में ऐसे गांवों की कुल संख्या बढ़कर 100 हो गई है. 

अधिकारियों ने बताया कि यह मान्यता 'नेशनल सुनामी रेडी बोर्ड' (एनटीआरबी) और ओडिशा सरकार की बैठक में दी गई. इससे पहले बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पुरी और जगतसिंहपुर जिलों के तटीय गांवों का क्षेत्रीय सत्यापन किया गया था. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) के निदेशक बालकृष्णन नायर और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक राजेश प्रभाकर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई.   

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सुरेश पुजारी का बयान
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि सरकार ने 7,834 गांवों और 1,360 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत निचले इलाकों से 1.4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. इसके अलावा 38 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के 219 वार्ड भी प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी जिलों बालासोर, भद्रक, जाजपुर और मयूरभंज में लाखों लोग पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं. इन जिलों में स्वर्णरेखा, बुधबलंग, जलका, बैतरणी, सालंदी और उनकी सहायक नदियों में आई बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है.

381 तटीय गांवों और बस्तियों की पहचान
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने सुनामी के खतरे वाले 381 तटीय गांवों और बस्तियों की पहचान की है और इस कार्यक्रम के तहत उन्हें चरणबद्ध तरीके से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि यूनेस्को-अंतर सरकारी महासागरीय आयोग (आईओसी) का सुनामी के लिए तैयार मान्यता कार्यक्रम एक समुदाय आधारित प्रदर्शन पहल है. 

उन्होंने कहा कि इसका मकसद सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिक संस्थानों, सामुदायिक नेताओं और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच सहयोग के माध्यम से सुनामी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करना है. 

इनपुट-भाषा

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
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