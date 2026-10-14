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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओडिशा ने पकड़ी विकास की रफ्तार, CM मांझी ने रखी 46 प्रोजेक्ट्स की नींव, हजारों करोड़ का निवेश

ओडिशा ने पकड़ी विकास की रफ्तार, CM मांझी ने रखी 46 प्रोजेक्ट्स की नींव, हजारों करोड़ का निवेश

ओडिशा अब तक कुल 151 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू या उनका उद्घाटन कर चुका है, जिनकी कुल लागत 3.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. इनसे करीब 2.40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 07:02 PM (IST)
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ओडिशा को एक समृद्ध और औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जाजपुर जिले के कलिंगनगर में आयोजित एक भव्य समारोह में 39,383 करोड़ रुपये की 46 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं से राज्य में लगभग 42,512 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार निवेश के वादों को जमीन पर उतारने का काम कर रही है. ओडिशा अब तक कुल 151 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू या उनका उद्घाटन कर चुका है, जिनकी कुल लागत 3.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इनसे करीब 2.40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल निवेश के समझौतों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि उन्हें तेजी से धरातल पर शुरू करना है.

ओडिशा में इन 46 प्रोजेक्ट पर काम

ये 46 नई परियोजनाएं ओडिशा के 14 प्रमुख जिलों (जैसे जाजपुर, कटक, खुर्दा, संबलपुर, पुरी आदि) में फैली हुई हैं. इनमें स्टील, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. यह बड़ी उपलब्धि 'उत्कर्ष ओडिशा - मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' और देश-विदेश में आयोजित निवेशक रोड शो के लगातार प्रयासों का परिणाम है, जिससे ओडिशा दुनिया के प्रमुख मैन्यूफेक्चरिंग केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.

समारोह के दौरान उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाईं और अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा ने कहा कि सरकार का ध्यान केवल निवेश आकर्षित करने पर नहीं, बल्कि उसे समय पर लागू कर लोगों को रोजगार और बेहतर आजीविका देने पर है. स्थानीय उद्योगों (MSMEs) को बढ़ावा देने और निर्माण, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काम के मौके पैदा करने के साथ ही, यह कदम वर्ष 2036 तक 'समृद्ध ओडिशा' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 14 Oct 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Odisha Jajpur Mohan Charan Majhi
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