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असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में मचे राजनीतिक दंगल के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार (5 अप्रैल, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी रुपज्योति कुर्मी के समर्थन में मारियानी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने असम में पिछले एक दशक में हुए बदलाव को रेखांकित करते हुए भाजपा सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि पहले असम की पहचान अशांति और आतंकवाद से जुड़ी रहती थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य में शांति स्थापित हुई है.

वर्तमान सरकार ने राज्य के वन्यजीवों को दी सुरक्षाः माझी

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने असम की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए पर्यटन और वन्यजीव क्षेत्र को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान कई गैंडों का शिकार हुआ था, जबकि वर्तमान सरकार ने वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की है.

माझी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया, जिससे भूमि अतिक्रमण की समस्या बढ़ी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में इस पर प्रभावी कार्रवाई की गई है.

असम के विकास का कर रहे नेतृत्वः माझी

उन्होंने हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे न सिर्फ असम के विकास का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. माझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में असम का विकास प्रमुख रहा है, जिसके कारण राज्य अब देश की विकास दृष्टि का केंद्र बन गया है. इसके अलावा, ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए माझी ने चीन आक्रमण के समय का जिक्र किया और कहा कि उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम के लिए भावनात्मक चिंता जताई थी, जबकि वर्तमान नेतृत्व ने ठोस विकास कार्य किए हैं.

डबल इंजन सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमिः माझी

असम की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान पर प्रकाश डालते हुए ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने असम चाय की वैश्विक पहचान और मूगा व एरी रेशम की अंतरराष्ट्रीय ख्याति का भी उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 लाख बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है.

माझी ने कहा कि भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीब तबकों, विशेषकर महिलाओं को लाभ मिला है और उनकी आजीविका में सुधार हुआ है. चाय बागान के श्रमिकों को, जो लंबे समय से भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब भूमि पट्टे दिए जा रहे हैं और उनकी दैनिक मजदूरी में भी वृद्धि हुई है.

ओडिशा के CM ने मारियानी से BJP प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन

हालांकि, मारियानी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा उम्मीदवार रूपज्योति कुर्मी उपस्थित नहीं थे, फिर भी माझी ने जनता से आगामी चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत से क्षेत्र में शांति और विकास की निरंतरता बनी रहेगी. उन्होंने मारियानी की जनता से भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने का आह्वान करते हुए स्थिरता और प्रगति के लिए मतदान करने की अपील की.

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