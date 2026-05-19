बीच सड़क युवक पर डंडे बरसा रहे थे दो भाई, बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई उसकी दोस्त, वीडियो वायरल

ओडिशा के बेरहामपुर शहर से एक बेहद डराने वाली घटना सामने आई है. शहर के गिरि रोड इलाके में दिनदहाड़े एक युवक और उसकी दोस्त पर सरेआम हमला किया गया. दो लोगों ने युवक को बांस की लाठियों से बेरहमी से पीटा. इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई.

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक सड़क के बीचोंबीच एक युवक पर लगातार डंडों से हमला कर रहे हैं. इस हिंसक घटना से इलाके में डर और गुस्से का माहौल है. लोग अब शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

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हमला करने वालों की हुई पहचान

शुरुआती जानकारी के अनुसार हमला करने वालों की पहचान मुक्तेश्वर कुमार साहू और उसके छोटे भाई आशीष कुमार साहू के रूप में हुई है. दोनों ने मिलकर उमेश रथ नाम के युवक को निशाना बनाया. वायरल वीडियो में दोनों भाई मोटी लकड़ियों से उमेश को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं. घटना के दौरान उमेश के साथ मौजूद एक लड़की, जिसे उसकी दोस्त बताया जा रहा है, लगातार हमलावरों को रोकने की कोशिश करती रही. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह युवक को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाती है और हमलावरों से मारपीट बंद करने की गुहार लगाती है. इसके बावजूद दोनों आरोपी हमला करते रहे.

दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी थी. जानकारी के मुताबिक उमेश रथ किसी मामले में आरोपी है और हाल ही में उसे अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी. माना जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया. हमले में घायल युवक और लड़की को तुरंत इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने इलाज के बाद दोनों की हालत स्थिर बताई है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और गवाहों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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