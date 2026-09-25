गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGen Z वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में रुकावट! कांग्रेस ने BJP-ज्ञानेश कुमार को घेरा

Gen Z वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में रुकावट! कांग्रेस ने BJP-ज्ञानेश कुमार को घेरा

2024 के Annual Cycle (सालाना चक्र) के बाद वोटर लिस्ट में कोई स्पेशल समरी रिविजन नहीं किया गया है. यह वह प्रोसेस है, जिसके जरिए नए वोटर रजिस्टर किए जाते हैं. इस साल भी 2026-27 में SSR की घोषणा नहीं की.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

एक तरफ से चुनाव आयोग एसआईआर के खुलासे पर घिरा हुआ है, अब मामला 18 साल के वोटर्स को लेकर खड़ा हो गया है. इसे कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीईसी की मिली भगत बताया है. साथ ही कहा है कि पीएम मोदी युवाओं से डरे हुए हैं.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के एनुअल Cycle (सालाना चक्र) के बाद वोटर लिस्ट में कोई स्पेशल समरी रिविजन नहीं किया गया है. यह वह प्रोसेस है, जिसके जरिए नए योग्य वोटर रजिस्टर किए जाते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
12 राज्यों में सर्वसम्मति से हुआ SIR, दोनों EC और CEC की थी सहमति- सूत्र
12 राज्यों में सर्वसम्मति से हुआ SIR, दोनों EC और CEC की थी सहमति- सूत्र
इंडिया
नागालैंड 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
नागालैंड 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
इंडिया
विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में देरी, Master Talent Eduservices पर 1.77 लाख रुपये का कंपाउंडिंग
विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में देरी, Master Talent Eduservices पर 1.77 लाख रुपये का कंपाउंडिंग
इंडिया
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'

इस साल भी 2026-27 के Cycle में एसएसआर की घोषणा नहीं की गई है. इसकी घोषणा हर साल मई के महीने में की जाती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी और सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण हो रहा है. 

ये नई जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच के बाद सामने आई है. इसमें पता चला है कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कई फैसलों पर 14 बार आपत्ति दर्ज की थी. 

क्या है एसएसआर? 
दरअसल, स्पेशल समरी रिविजन एसआईआर के उलट एक प्रक्रिया है. इसमें एसएसआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नए योग्य वोटर्स को जोड़ने की एक नियमित और सालाना प्रक्रिया है. एसएसआर उन लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का एक अहम तरीका है, जो 18 साल के हो गए हैं. 

इस प्रक्रिया के जरिए किसी खास साल में 18 साल के होने वाले लोग चार तारीखों-1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आवेदन कर सकते हैं. इससे यह पक्का होता है कि साल के दौरान 18 साल का होने वाला व्यक्ति को आवेदन करने के लिए अगले जनवरी तक इंतजार न करना पड़े. ईसीआई की वेबसाइट से पता चलता है कि पिछला एसएसआर 2024 में हुआ था. इसके पीछे वजह एसआईआर को बताया जा रहा है. कानूनी रूप से Representation of the People Act 1950 की धारा 21 के तहत इसे जरूरी काम बताया गया है.

हालांकि अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार ने बीच एसआईआर में एसएसआर प्रक्रिया को लेकर कानूनी सलाह तब मांगी, जब दो अन्य चुनाव आयुक्तों संधू और जोशी ने इसकी वकालत करते हुए मांग की थी. दोनों ने कहा था कि 18 साल के वोटर्स का वोटर लिस्ट में शामिल होना बेहद जरूरी है. 

उन्होंने तर्क दिया था कि एसआईआर की जगह एसएसआर नहीं ले सकता. 2024 से इस प्रक्रिया को रोका गया है. इससे हजारों जेनजी वोटर वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए हैं. 

2029 में अहम भूमिका निभा सकते हैं GenZ वोटर्स

इधर पेपर लीक के आंदोलन के बाद से माना जा रहा है कि जेनजी वोटर्स 2029 के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं. यह राजनीतिक रूप से सक्रिय पीढ़ी मानी जा रही है. कांग्रेस ने आरोप मढ़ा है कि सरकार जेनजी से डरी हुई है. वे मोदी के खिलाफ खड़े हैं. इसी घबराहट से मोदी ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर साजिश रची है. 

एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने कहा, अगले साल यूपी और गोवा में चुनाव होने हैं. वहां कोई एसएसआर नहीं हुआ है. नतीजतन 18 साल के नए वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट ने जुड़वा पाए हैं. याद रखें कि जेनजी आपके कारनामों पर नजर रख रहा है. आपको सबक सिखाएगा. जयराम रमेश ने कहा है कि एक पीएम ने संसद से वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करवाई थी. वे ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने युवाओं को सशक्त बनाया. एक और पीएम हैं, जिन्होंने यह तय किया है कि 2024 से वोटर लिस्ट में एसएसआर की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, ताकि जेनजी वोटर लिस्ट में शामिल न हो सकें. ये ऐसे पीएम हैं, जिन्हें युवाओं से डर है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
National News Congress BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
12 राज्यों में सर्वसम्मति से हुआ SIR, दोनों EC और CEC की थी सहमति- सूत्र
12 राज्यों में सर्वसम्मति से हुआ SIR, दोनों EC और CEC की थी सहमति- सूत्र
इंडिया
नागालैंड 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
नागालैंड 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
इंडिया
विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में देरी, Master Talent Eduservices पर 1.77 लाख रुपये का कंपाउंडिंग
विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में देरी, Master Talent Eduservices पर 1.77 लाख रुपये का कंपाउंडिंग
इंडिया
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
Advertisement

वीडियोज

Ajaz Khan Interview: Elvish Yadav Controversy, Bigg Boss 20, Salman Khan और Viral Allegations पर खुलकर बात
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh और Raghubir Yadav की दमदार Performances
Vibe में Kunal Kemmu, Preity Zinta और Sparsh Shrivastava ने शेयर किए फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से
Kanikka Kapur Interview: Sunny Deol, Batwara 1947, Kiara Advani Comparison & More
Sai Ketan Rao Interview: Suraag 2.0, Bigg Boss Journey और Set Secrets पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रोहिंग्या को जल्द भेजे जाएं वापस, तभी...', UNGA में बोले बांग्लादेशी PM तारिक रहमान
'रोहिंग्या को जल्द भेजे जाएं वापस, तभी...', UNGA में बोले बांग्लादेशी PM तारिक रहमान
महाराष्ट्र
SIR विवाद के बीच अब राज ठाकरे बोले, 'ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का...'
SIR विवाद के बीच अब राज ठाकरे बोले, 'ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का...'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
फूड
Karela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम
इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम
इंडिया
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget