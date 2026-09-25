Gen Z वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में रुकावट! कांग्रेस ने BJP-ज्ञानेश कुमार को घेरा

एक तरफ से चुनाव आयोग एसआईआर के खुलासे पर घिरा हुआ है, अब मामला 18 साल के वोटर्स को लेकर खड़ा हो गया है. इसे कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीईसी की मिली भगत बताया है. साथ ही कहा है कि पीएम मोदी युवाओं से डरे हुए हैं.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के एनुअल Cycle (सालाना चक्र) के बाद वोटर लिस्ट में कोई स्पेशल समरी रिविजन नहीं किया गया है. यह वह प्रोसेस है, जिसके जरिए नए योग्य वोटर रजिस्टर किए जाते हैं.

इस साल भी 2026-27 के Cycle में एसएसआर की घोषणा नहीं की गई है. इसकी घोषणा हर साल मई के महीने में की जाती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी और सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण हो रहा है.

ये नई जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच के बाद सामने आई है. इसमें पता चला है कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कई फैसलों पर 14 बार आपत्ति दर्ज की थी.

क्या है एसएसआर?

दरअसल, स्पेशल समरी रिविजन एसआईआर के उलट एक प्रक्रिया है. इसमें एसएसआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नए योग्य वोटर्स को जोड़ने की एक नियमित और सालाना प्रक्रिया है. एसएसआर उन लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का एक अहम तरीका है, जो 18 साल के हो गए हैं.

इस प्रक्रिया के जरिए किसी खास साल में 18 साल के होने वाले लोग चार तारीखों-1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आवेदन कर सकते हैं. इससे यह पक्का होता है कि साल के दौरान 18 साल का होने वाला व्यक्ति को आवेदन करने के लिए अगले जनवरी तक इंतजार न करना पड़े. ईसीआई की वेबसाइट से पता चलता है कि पिछला एसएसआर 2024 में हुआ था. इसके पीछे वजह एसआईआर को बताया जा रहा है. कानूनी रूप से Representation of the People Act 1950 की धारा 21 के तहत इसे जरूरी काम बताया गया है.

हालांकि अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार ने बीच एसआईआर में एसएसआर प्रक्रिया को लेकर कानूनी सलाह तब मांगी, जब दो अन्य चुनाव आयुक्तों संधू और जोशी ने इसकी वकालत करते हुए मांग की थी. दोनों ने कहा था कि 18 साल के वोटर्स का वोटर लिस्ट में शामिल होना बेहद जरूरी है.

उन्होंने तर्क दिया था कि एसआईआर की जगह एसएसआर नहीं ले सकता. 2024 से इस प्रक्रिया को रोका गया है. इससे हजारों जेनजी वोटर वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए हैं.

2029 में अहम भूमिका निभा सकते हैं GenZ वोटर्स

इधर पेपर लीक के आंदोलन के बाद से माना जा रहा है कि जेनजी वोटर्स 2029 के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं. यह राजनीतिक रूप से सक्रिय पीढ़ी मानी जा रही है. कांग्रेस ने आरोप मढ़ा है कि सरकार जेनजी से डरी हुई है. वे मोदी के खिलाफ खड़े हैं. इसी घबराहट से मोदी ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर साजिश रची है.

एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने कहा, अगले साल यूपी और गोवा में चुनाव होने हैं. वहां कोई एसएसआर नहीं हुआ है. नतीजतन 18 साल के नए वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट ने जुड़वा पाए हैं. याद रखें कि जेनजी आपके कारनामों पर नजर रख रहा है. आपको सबक सिखाएगा. जयराम रमेश ने कहा है कि एक पीएम ने संसद से वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करवाई थी. वे ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने युवाओं को सशक्त बनाया. एक और पीएम हैं, जिन्होंने यह तय किया है कि 2024 से वोटर लिस्ट में एसएसआर की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, ताकि जेनजी वोटर लिस्ट में शामिल न हो सकें. ये ऐसे पीएम हैं, जिन्हें युवाओं से डर है.