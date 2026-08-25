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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाOBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'

OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'

OBC क्रीमी लेयर विवाद में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट राहत मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अहम टिप्पणी की थी, इसके बाद अब केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 25 Aug 2026 06:16 PM (IST)
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ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग (DoPT) ने आवेदन दाखिल कर कोर्ट से 11 मार्च 2026 के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है. केंद्र ने खास तौर पर UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 और 2026 पर इस फैसले को लागू करने में छूट देने की अपील की है.

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने 'भारत सरकार बनाम रोहित नाथन' मामले में यह फैसला दिया था. कोर्ट ने कहा था कि किसी उम्मीदवार को सिर्फ उसके माता-पिता के वेतन या आमदनी के आधार पर ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं रखा जा सकता. क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता के पद और सामाजिक स्थिति को भी देखा जाना चाहिए.

कोर्ट ने सरकार के 2004 के उस आदेश को भी गलत माना था, जिसमें वेतन से आय के आधार पर PSU, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों को
क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में नियम लागू किया गया था. इसी आदेश में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को इस नियम से अलग रखा गया था. उनके लिए व्यवस्था थी कि उनके पद के आधार पर उनके बच्चों की श्रेणी तय की जाएगी. कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए समानता के अधिकार के खिलाफ माना था.

केंद्र की क्या चिंता है?
केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले को तुरंत लागू करने से कई प्रशासनिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं. सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम 6 मार्च को जारी हो चुका है. अब फैसले को लागू करने से कैडर और सेवाओं का आवंटन, प्रशिक्षण और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

'मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी'
आवेदन में यह भी कहा गया है कि 2016 के बाद केंद्र सरकार, रेलवे, बैंक, अर्धसैनिक बलों और विश्वविद्यालयों में करीब 3 लाख 70 हज़ार ओबीसी नियुक्तियां हुई हैं. अगर फैसले को पिछली तारीख से लागू किया गया तो बड़ी संख्या में नए विवाद और मुकदमे हो सकते हैं.

'लगेगा लंबा समय'
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार की नौकरियों जैसे पद राज्य की नौकरियों में बनाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है. राज्यों से बातचीत और बड़ी संख्या में सरकारी संस्थानों को देखते हुए इसमें करीब 2 साल तक का समय लग सकता है. वहीं, निजी क्षेत्र के पदों को सरकारी पदों के बराबर मानने के लिए भी काफी समय लग सकता है.

'ज़्यादा आमदनी वालों को भी मिल जाएगा लाभ'
केंद्र ने यह भी कहा है कि आमदनी के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण सही था. पद को भी आधार बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने पर ऐसी स्थिति बन सकती है, जिसमें सालाना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाले माता-पिता के बच्चे भी नॉन-क्रीमी लेयर में आ जाएं..इससे आर्थिक रूप से कमजोर और संसाधनों की कमी वाले ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.

कोर्ट ने सुनवाई का दिया भरोसा
केंद्र सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस आवेदन को सुनवाई के लिए उसी बेंच के पास भेज दें, जिसने मार्च में फैसला दिया था. चीफ जस्टिस ने इस अनुरोध को देखते हुए जल्द ही विशेष बेंच के गठन पर सहमति जताई है.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 25 Aug 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
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