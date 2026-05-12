NEET UG 2026 Exam Cancelled: 'पेपर कैसे लीक हो गया भाई...', ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी-2026’ को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार (12 मई 2026) को रद्द करने की घोषणा की. सरकार ने कहा कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी. इस मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर बीजेपी पर निशाना साधा है.

ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछे सवाल

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा, 'पेपर कैसे लीक हो गया भाई. उस कानून का क्या हुआ जिसे आपने संसद में सख्त सजा का वादा करते हुए, निर्णायक कार्रवाई करने की कसम खाते हुए और कई तरह के आश्वासन देते हुए बनाया था? तो फिर पेपर लीक कैसे हो गया? उन छात्रों की हालत के बारे में सोचिए जो पिछले 1-2 साल से पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं और जिनके माता-पिता ने कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपये खर्च किए हैं.'

पीएम एक और मन की बात कर देंगे: ओवैसी

उन्होंने कहा, 'उन गरीब छात्रों के बारे में सोचिए जो NEET परीक्षा पास करने का सपना देखते हैं. भाजपा को इसका जवाब देना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना होगा. शायद प्रधानमंत्री बच्चों के लिए एक और मन की बात कर देंगे, लेकिन उन बच्चे-बच्चियों को तो दिल टूट गया. उनके मां-बाप को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें?'

नीट यूजी 2026 परीक्षा तीन मई को भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा लगभग 23 लाख रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गयी थी. एजेंसी ने कहा कि प्राप्त सूचनाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि ‘वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं है.’

NTA को कब मिली थी पहली सूचना?

NTA को नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की पहली सूचना 7 मई को मिली थी. एनटीए के मुताबिक, उसने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए जीपीएस निगरानी व वॉटरमार्क का इंतजाम किया था. यह परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी. हालांकि, एनटीए के इंतजामों के बावजूद नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न लीक हुए. इसके बाद एनटीए ने जहां एक ओर नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है, वहीं अब एनटीए छात्रों को पुरानी फीस लौटाएगी. यही नहीं बल्कि दोबारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए भी कोई फीस भी नहीं लेगा.

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