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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज के ड्रेस कोड पर घमासान, NSUI का विरोध

दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज के ड्रेस कोड पर घमासान, NSUI का विरोध

St. Stephens College: NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को छात्रों में स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक विचार विकसित करने चाहिए, न कि उनकी निजी पसंद पर अनावश्यक रोक लगानी चाहिए.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 08:59 PM (IST)
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  • एनएसयूआई ने ड्रेस कोड को तुरंत वापस लेने, संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र के लिए जारी ड्रेस कोड को लेकर विवाद शुरू हो गया है. कॉलेज प्रशासन ने क्लासरूम, ट्यूटोरियल रूम, लैब, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, चैपल और असेंबली हॉल समेत कैंपस के कई हिस्सों में छात्रों के शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया. अब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने भी कॉलेज के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

NSUI ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि शॉर्ट्स पहनने पर रोक छात्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ है. संगठन का कहना है कि किसी भी शिक्षण संस्थान का काम छात्रों की सोच को आगे बढ़ाना है, न कि उनकी व्यक्तिगत पसंद पर पाबंदियां लगाना.

NSUI ने क्या कहा?

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, ‘भारत का संविधान हर नागरिक को यह आजादी देता है कि वह क्या पहने, क्या खाए और क्या बोले. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को छात्रों में स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक विचार विकसित करने चाहिए, न कि उनकी व्यक्तिगत पसंद पर अनावश्यक रोक लगानी चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘आज की युवा पीढ़ी, खासकर Gen-Z, संविधान में दिए गए मूल्यों पर भरोसा करती है और किसी भी तरह की मोरल पुलिसिंग या किसी खास विचारधारा को थोपने की कोशिश स्वीकार नहीं करेगी.’

बयान में NSUI ने आरोप लगाया कि अगर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को RSS के वैचारिक एजेंडे के मुताबिक चलाने की कोशिश की जाएगी, तो संगठन उसका हर स्तर पर विरोध करेगा. संगठन ने कहा कि वह भारत के संविधान में विश्वास रखता है और किसी भी तरह की वैचारिक दखलअंदाजी का विरोध करता है. 

राहुल गांधी के बयान का किया जिक्र

NSUI ने अपने बयान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में RSS के बढ़ते प्रभाव को लेकर उठाए गए मुद्दे का भी जिक्र किया. संगठन का दावा है कि सेंट स्टीफंस कॉलेज का यह फैसला भी उसी प्रवृत्ति को दिखाता है, जिसके तहत छात्रों की स्वतंत्रता और शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है.

विश्वविद्यालय होने चाहिए विचारों के केंद्र- NSUI

एनएसयूआई ने कहा कि विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक संवाद, वैज्ञानिक सोच और अभिव्यक्ति की आजादी के केंद्र होने चाहिए, न कि किसी खास विचारधारा की प्रयोगशाला. संगठन ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा.

क्या है NSUI की मांग?

एनएसयूआई ने सेंट स्टीफंस कॉलेज प्रशासन से ड्रेस कोड से जुड़े इस फैसले को तुरंत वापस लेने, छात्रों के साथ संवाद करने और उनके संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है. संगठन ने कहा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और छात्रों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ेंः 'BJP-RSS से माफी नहीं मांगूंगा', प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 29 Jul 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Delhi University RSS NSUI St.Stephens College

Frequently Asked Questions

NSUI की सेंट स्टीफंस कॉलेज से क्या मांग है?

NSUI ने कॉलेज प्रशासन से ड्रेस कोड से जुड़े इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वे छात्रों के संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित करने को भी कह रहे हैं।

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