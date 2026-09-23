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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानोएडा हिंसा मामला: आकृति चौधरी को 5 लाख मुआवजा DM मेधा रूपम देंगी या नहीं? SC ने फैसला सुरक्षित रखा

नोएडा हिंसा मामला: आकृति चौधरी को 5 लाख मुआवजा DM मेधा रूपम देंगी या नहीं? SC ने फैसला सुरक्षित रखा

नोएडा DM मेधा रूपम के मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम के वेतन से आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 23 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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नोएडा में मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में जिलाधिकारी मेधा रूपम और यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. याचिका में 2 सितंबर को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने और उन्हें डीएम के वेतन से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था.

कई अधिकारियों की भूमिका 

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जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान इस बात को नोट किया कि छात्र कार्यकर्ता की NSA हिरासत का आदेश जारी करने से पहले 5 चरणों की प्रक्रिया का पालन किया गया. इस प्रक्रिया में कई अधिकारियों की भूमिका थी. ऐसे में अकेले गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को फैसले की प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता.

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अप्रैल के महीने में हुई हिंसा के मामले को कई स्तरों पर देखा गया. डीएम ने उन रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की थी, जो एसएचओ, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर के स्तर से होकर उनके पास पहुंची थीं. उन्होंने यह भी बताया कि NSA एडवाइजरी बोर्ड ने भी नजरबंदी के मामले की जांच की थी.

मेधा की ओर से पेश हुए तुषार मेहता

मेधा रूपम की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि इस मामले में डीएम की भूमिका यही थी कि वह अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर अपनी राय बनाएं. वह यह देखें कि NSA लागू करने के लिए कानून में दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है या नहीं.

लगभग 20 मिनट चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि फैसले के लिए डीएम को अकेले जिम्मेदार ठहराना शायद उचित नहीं है. यह प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक कई स्तरों से होकर चली थी. डीएम को अलग कर 5 लाख रुपये के जुर्माने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 23 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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