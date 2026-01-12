हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फिर बढ़ा इंतजार, काम पूरा, लेकिन उद्घाटन में देरी, क्या बोले अधिकारी?

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फिर बढ़ा इंतजार, काम पूरा, लेकिन उद्घाटन में देरी, क्या बोले अधिकारी?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है. यह एयरपोर्ट आधुनिक सुरक्षा मानकों पर आधारित है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Jan 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को लेकर लोगों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. रनवे तैयार है टर्मिनल बिल्डिंग बन चुकी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सुरक्षा उपकरण और यात्री सुविधाएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है. यही वजह है कि आम लोगों से लेकर निवेशकों और कारोबारियों तक के मन में एक ही सवाल है जब सब कुछ तैयार है तो उद्घाटन में देरी क्यों हो रही है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली-एनसीआर,हरियाणा,राजस्थान,मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. सरकार और प्रशासन की ओर से बार-बार कहा गया कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन संचालन शुरू होने से पहले कुछ औपचारिक और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है.

निर्माण पूरा लेकिन संचालन से पहले जरूरी हैं ये मंजूरियां

अधिकारियों के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भौतिक निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. रनवे,टैक्सी-वे,टर्मिनल बिल्डिंग,कार्गो एरिया,पार्किंग, फायर स्टेशन और तकनीकी ढांचा तैयार है. एयरपोर्ट को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है ताकि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें. 

हालांकि किसी भी एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए केवल इमारत बन जाना ही काफी नहीं होता. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और डीजीसीए की ओर से सुरक्षा और संचालन से जुड़ी मंजूरी बेहद जरूरी होती है. सुरक्षा ऑडिट,फायर सेफ्टी,रनवे सेफ्टी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है.

अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा से जुड़ा कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता एयरपोर्ट शुरू होने के बाद रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही होगी ऐसे में हर सिस्टम का पूरी तरह दुरुस्त होना जरूरी है. इसी कारण कुछ प्रक्रियाओं में समय लग रहा है जिससे उद्घाटन की तारीख आगे खिसकती जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता किसी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते जोखिम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है. यह एयरपोर्ट आधुनिक सुरक्षा मानकों पर आधारित है, जहां सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेस, फायर अलार्म, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और अत्याधुनिक स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं.
अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर मॉक ड्रिल और ट्रायल किए गए हैं।एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरा,वॉच टावर, गश्त व्यवस्था और कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. 

इसके अलावा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा प्लान लागू किया गया है. प्रशासन का साफ कहना है कि अगर किसी एक भी सुरक्षा मानक में कमी पाई जाती है तो उसे पूरी तरह दूर किए बिना एयरपोर्ट को चालू नहीं किया जाएगा. यही वजह है कि उद्घाटन की तारीख तय करने में सरकार और प्राधिकरण कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते. 

अधिकारियों का मानना है कि एक बार एयरपोर्ट शुरू हो गया तो उसके बाद किसी भी तरह की तकनीकी या सुरक्षा चूक बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए उद्घाटन से पहले हर पहलू को सौ फीसदी सुरक्षित करना प्राथमिकता है.

उद्घाटन से बदलेगा क्षेत्र का भविष्य रोजगार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होते ही पूरे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है. एयरपोर्ट से सीधे और परोक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. होटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स,वेयरहाउस, टैक्सी सेवा,रिटेल और सर्विस सेक्टर में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा होंगे.

अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। मल्टीनेशनल कंपनियां,कार्गो हब और एविएशन से जुड़े उद्योग यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं. इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के साथ साथ कारोबार के नए अवसर भी मिलेंगे. कनेक्टिविटी के लिहाज से भी नोएडा एयरपोर्ट बेहद अहम है. यह यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. इसके अलावा भविष्य में मेट्रो और आरआरटीएस जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं. इससे दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों से आने-जाने में समय और खर्च दोनों कम होंगे.

तो आखिर उद्घाटन कब अधिकारियों का क्या कहना है

यमुना प्राधिकरण के सीईओ और एयरपोर्ट के अधिकारी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ अंतिम मंजूरियों और औपचारिकताओं का इंतजार है. जैसे ही डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलती है साथ ही अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी. उसके बाद जल्द ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा. 

हालांकि, सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख कब तय होती है और कब यहां से पहली उड़ान भरती है. लेकिन इतना तय है कि जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी.

Published at : 12 Jan 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA International Airport Jewar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
बॉलीवुड
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई 'हीरामंडी' एक्टर की फिल्म
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई ताहा शाह की फिल्म
विश्व
किसी के नाक से खून निकला तो किसी को खून की उल्टियां... अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था 'मिस्ट्री वेपन' का इस्तेमाल
किसी के नाक से खून निकला तो किसी को खून की उल्टियां... अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था 'मिस्ट्री वेपन' का इस्तेमाल
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
जनरल नॉलेज
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget