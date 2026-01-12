जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फिर बढ़ा इंतजार, काम पूरा, लेकिन उद्घाटन में देरी, क्या बोले अधिकारी?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को लेकर लोगों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. रनवे तैयार है टर्मिनल बिल्डिंग बन चुकी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सुरक्षा उपकरण और यात्री सुविधाएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है. यही वजह है कि आम लोगों से लेकर निवेशकों और कारोबारियों तक के मन में एक ही सवाल है जब सब कुछ तैयार है तो उद्घाटन में देरी क्यों हो रही है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली-एनसीआर,हरियाणा,राजस्थान,मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. सरकार और प्रशासन की ओर से बार-बार कहा गया कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन संचालन शुरू होने से पहले कुछ औपचारिक और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है.

निर्माण पूरा लेकिन संचालन से पहले जरूरी हैं ये मंजूरियां

अधिकारियों के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भौतिक निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. रनवे,टैक्सी-वे,टर्मिनल बिल्डिंग,कार्गो एरिया,पार्किंग, फायर स्टेशन और तकनीकी ढांचा तैयार है. एयरपोर्ट को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है ताकि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें.

हालांकि किसी भी एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए केवल इमारत बन जाना ही काफी नहीं होता. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और डीजीसीए की ओर से सुरक्षा और संचालन से जुड़ी मंजूरी बेहद जरूरी होती है. सुरक्षा ऑडिट,फायर सेफ्टी,रनवे सेफ्टी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है.

अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा से जुड़ा कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता एयरपोर्ट शुरू होने के बाद रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही होगी ऐसे में हर सिस्टम का पूरी तरह दुरुस्त होना जरूरी है. इसी कारण कुछ प्रक्रियाओं में समय लग रहा है जिससे उद्घाटन की तारीख आगे खिसकती जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता किसी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते जोखिम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है. यह एयरपोर्ट आधुनिक सुरक्षा मानकों पर आधारित है, जहां सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेस, फायर अलार्म, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और अत्याधुनिक स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं.

अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर मॉक ड्रिल और ट्रायल किए गए हैं।एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरा,वॉच टावर, गश्त व्यवस्था और कंट्रोल रूम तैयार किया गया है.

इसके अलावा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा प्लान लागू किया गया है. प्रशासन का साफ कहना है कि अगर किसी एक भी सुरक्षा मानक में कमी पाई जाती है तो उसे पूरी तरह दूर किए बिना एयरपोर्ट को चालू नहीं किया जाएगा. यही वजह है कि उद्घाटन की तारीख तय करने में सरकार और प्राधिकरण कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते.

अधिकारियों का मानना है कि एक बार एयरपोर्ट शुरू हो गया तो उसके बाद किसी भी तरह की तकनीकी या सुरक्षा चूक बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए उद्घाटन से पहले हर पहलू को सौ फीसदी सुरक्षित करना प्राथमिकता है.

उद्घाटन से बदलेगा क्षेत्र का भविष्य रोजगार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होते ही पूरे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है. एयरपोर्ट से सीधे और परोक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. होटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स,वेयरहाउस, टैक्सी सेवा,रिटेल और सर्विस सेक्टर में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा होंगे.

अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। मल्टीनेशनल कंपनियां,कार्गो हब और एविएशन से जुड़े उद्योग यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं. इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के साथ साथ कारोबार के नए अवसर भी मिलेंगे. कनेक्टिविटी के लिहाज से भी नोएडा एयरपोर्ट बेहद अहम है. यह यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. इसके अलावा भविष्य में मेट्रो और आरआरटीएस जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं. इससे दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों से आने-जाने में समय और खर्च दोनों कम होंगे.

तो आखिर उद्घाटन कब अधिकारियों का क्या कहना है

यमुना प्राधिकरण के सीईओ और एयरपोर्ट के अधिकारी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ अंतिम मंजूरियों और औपचारिकताओं का इंतजार है. जैसे ही डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलती है साथ ही अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी. उसके बाद जल्द ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा.

हालांकि, सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख कब तय होती है और कब यहां से पहली उड़ान भरती है. लेकिन इतना तय है कि जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी.