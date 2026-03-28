3900 मीटर रनवे और सोलर एनर्जी से लैस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

दिल्ली-NCR के लिए शनिवार (28 मार्च) का दिन ऐतिहासिक होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बने इस एयरपोर्ट के साथ NCR के पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे.

Phase-1 में क्या मिलेगा?

3,900 मीटर लंबे रनवे पर बड़े से बड़े वाइड-बॉडी विमान उतर सकेंगे. हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री यहां से सफर कर सकेंगे और रोज़ाना करीब 150 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी. टर्मिनल में 10 एयरो ब्रिज और 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड बनाए गए हैं. खास बात ये है कि यह एयरपोर्ट नेट-ज़ीरो और सोलर एनर्जी से चलेगा.

IGI का बोझ होगा कम

दिल्ली का IGI एयरपोर्ट पहले से ही दबाव में है. FY 2024-25 में वहां 7 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा यात्री आए. इस कारण वो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है. जेवर के आने से 12 MPPA का बोझ IGI से हट जाएगा जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ और देरी कम होगी. यह एयरपोर्ट 4 फेज में बनेगा. कुल 11,750 एकड़ ज़मीन पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में आगे चलकर 6 रनवे होंगे. 2050 तक यहां से हर साल 12 करोड़ यात्री गुज़र सकेंगे.

किसानों को मिला बड़ा मुआवज़ा

Phase-1 के लिए 1,334 हेक्टेयर ज़मीन ली गई. ये वो खेत थे जहां पहले गेहूं उगता था. किसानों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक मुआवज़ा दिया गया. एयरपोर्ट के ऐलान के बाद से यमुना एक्सप्रेस-वे पर प्लॉट के भाव 2020 से अब तक 536% और अपार्टमेंट 158% तक महंगे हो चुके हैं. AISATS ने कार्गो और कैटरिंग के लिए 4,458 करोड़ रुपये का निवेश किया है. कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधे और परोक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा.

कैसे पहुंचेंगे जेवर?

यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-जेवर एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट सीधे जुड़ा है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक स्पर रोड भी 3,631 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. भविष्य में गाज़ियाबाद से जेवर तक 72 किलोमीटर लंबी RRTS भी प्रस्तावित है. इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2017-19 में मंजूरी मिली और 2020 में ज़मीन अधिग्रहण हुआ. नवंबर 2021 में नींव रखी गई और 2022 में निर्माण शुरू हुआ. 6 मार्च 2026 को लाइसेंस मिला और आज 28 मार्च 2026 को उद्घाटन का दिन है.

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