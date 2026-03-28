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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNoida International Airport: 'नोएडा मत जाइए, मोदी जी, अभी-अभी...', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर जानें क्यों PM ने कही ये बात

Noida International Airport: 'नोएडा मत जाइए, मोदी जी, अभी-अभी...', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर जानें क्यों PM ने कही ये बात

Noida International Airport Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर जेवर एयरपोर्ट के पहले फेस का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Mar 2026 01:12 PM (IST)

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Noida International Airport Inauguration: PM Modi in UP Yogi Adityanath Ram Mohan Naidu Jewar Airport Inside Photos Videos Noida International Airport: 'नोएडा मत जाइए, मोदी जी, अभी-अभी...', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर जानें क्यों PM ने कही ये बात
PM मोदी
Source : Twitter

Background

उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (28 मार्च 2026) को दोपहर करीब 12 बजे जेवर पहुंचकर इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है. इस पूरे प्रोजेक्ट को कुल 5 चरणों में विकसित किया जाएगा. यह एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में गिना जा रहा है.

एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और हर मौसम में उड़ान भरने की सुविधा मौजूद है. पहले चरण में हर साल करीब 1.2 करोड़ यात्रियों के आने-जाने की क्षमता रखी गई है, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है. पूरे इलाके को कई सुरक्षा घेरों में बांटा गया है और हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है. प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. यह रोक शनिवार सुबह 7 बजे से लागू होकर करीब 16 घंटे तक जारी रहेगी. इस दौरान भारी वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा, ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम लोगों को कोई परेशानी न हो. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जरूरी न हो तो इन रास्तों पर यात्रा करने से बचें. कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके.

उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम स्थल पर 7 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 300 हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. 

13:07 PM (IST)  •  28 Mar 2026

Noida International Airport Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- एयरपोर्ट प्रगति को नई उड़ान भी देता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक साधारण सुविधा नहीं होती, बल्कि यह प्रगति को नई उड़ान भी देता है. साल 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन आज उनकी संख्या 160 से भी ज्यादा हो चुकी है. अब हवाई कनेक्टिविटी केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के छोटे-छोटे शहरों तक भी पहुँच रही है. पहली की सरकारें मानती थीं कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सामान्य भारतीयों के लिए भी आसान और सुलभ बना दिया है.

13:05 PM (IST)  •  28 Mar 2026

Noida International Airport Live: 'मुझे भी डराने की कोशिश की गई'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा को पहले अंधविश्वास की वजह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था. पहले की सरकारें कुर्सी जाने के डर से यहां आने से भी डरती थीं. मुझे याद है, जब यहां सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया, तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वे उस कार्यक्रम में नहीं आए. मुझे भी डराने की कोशिश की गई और कहा गया, “नोएडा मत जाइए, मोदी जी, अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हैं.” लेकिन मैंने कहा, “मैं उस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगी.” आज वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है और यह पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है.

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