Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जांच एजेंसियां निदा की प्रेग्नेंसी की पुष्टि करने की तैयारी में।

Nashik TCS Case: नासिक स्थित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में जबरन धर्मांतरण और महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर मामले में HR का काम करने वाली फरार आरोपी निदा खान को कोर्ट से अगले हफ्ते सोमवार (27 अप्रैल, 2026) तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है.

आरोपी निदा खान के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा देने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया था. वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और उन्हें अगले हफ्ते सोमवार (27 अप्रैल) तक का समय दिया गया है. ऐसे में अब अदालत 27 अप्रैल को आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका और अंतरिम राहत की मांग, दोनों पर एक साथ सुनवाई करेगी.

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निदा खान गर्भवती हैं- बाबा खान

दरअसल, इस गंभीर मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल निदा खान पिछले कई दिनों से फरार चल रही है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया है. इस बीच आरोपी निदा खान के परिवार ने वकील बाबा खान के माध्यम से कहा कि निदा फिलहाल मुंबई में है और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है. हालांकि, वह अभी फरार है, लेकिन उसने नासिक के स्थानीय कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन दिया है.

निदा की प्रेग्नेंसी की पुष्टि की तैयारी में जांच एजेंसियां

आरोपी निदा खान ने इस बेहद संगीन मामले में अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए मेडिकल स्थिति को आधार बनाया है. वहीं, दूसरी तरफ मामले की जांच करने वाली एजेंसियां निदा की प्रेग्नेंसी के दावे की पुष्टि मेडिकल टीम के जरिए करने की तैयारी में है. इसके साथ ही साथ उसके हिरासत में भी लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

अगर निचली अदालत से बेल नहीं मिली तो सेशन कोर्ट जाएंगे- बाबा खान

आरोपी निदा खान के वकील बाबा खान ने कहा कि मेडिकल जांच के आधार पर बताना चाहूंगा कि निदा गर्भवती है और उस पर आरोप लगने के बाद उसका परिवार इस वक्त ट्रामा में है. अगर हमें निचली अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो हम आगे सेशन कोर्ट भी आवेदन दाखिल करेंगे.

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