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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्वोत्तर में नशे का जाल, सरकार ने बताया कैसे हो रही है तस्करी

पूर्वोत्तर में नशे का जाल, सरकार ने बताया कैसे हो रही है तस्करी

राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में सीमापार ड्रग तस्करी बड़ी चुनौती बनी हुई है. म्यांमार से हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी बढ़ी है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 29 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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राज्यसभा में सीमापार मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. कांग्रेस सांसद जेबी मैथर हिशाम ने गृह मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने भारत, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रही ड्रग तस्करी के खतरे को गंभीरता से लिया है. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या संवेदनशील सीमा क्षेत्रों और मौजूदा सीमा पार आवाजाही की व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करके ड्रग तस्करी बढ़ रही है और यदि ऐसा है तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

इसके अलावा सांसद ने पिछले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी के तरीके में आए बदलाव, जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा, गिरफ्तारियों और दोषी ठहराए गए लोगों के आंकड़ों के बारे में भी जानकारी मांगी. उन्होंने यह भी पूछा कि सीमा निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है.

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गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जवाब

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार मानती है कि सीमापार ड्रग तस्करी देश के लिए और विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य तथाकथित "डेथ ट्रायंगल" के पास स्थित हैं और म्यांमार के साथ खुली और कई जगहों पर बिना पूरी सुरक्षा वाली सीमा होने के कारण यह क्षेत्र अधिक संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठित गिरोहों के जरिए हेरोइन और एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स यानी ATS की तस्करी की जा रही है.

सरकार के तरफ से जारी रिपोर्ट

सरकार के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच 4,626 किलोग्राम ATS और 2,652 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है. सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि फ्री मूवमेंट रेजीम (FMR) वाले कुछ सीमा क्षेत्रों का इस्तेमाल ड्रग तस्कर अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. तस्कर अब वैध व्यापार और यात्रियों की आवाजाही के बीच ड्रग्स छिपाकर भेजते हैं. वे स्थानीय नेटवर्क का उपयोग करते हैं और तस्करी के रास्ते लगातार बदलते रहते हैं.

ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए काम

ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई नई पहल शुरू की हैं. 26 जून 2026 को नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया गया. इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना, सिंथेटिक ड्रग्स और उनके निर्माण में उपयोग होने वाले रसायनों पर नियंत्रण बढ़ाना, नशे की रोकथाम और जागरूकता फैलाना तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार स्तर वाली NCORD व्यवस्था भी बनाई है. इसमें राष्ट्रीय, कार्यकारी, राज्य और जिला स्तर शामिल हैं. राज्य स्तर की बैठकें हर तीन महीने में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती हैं, जबकि जिला स्तर पर हर महीने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है.

JCC समिति का गठन

महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए संयुक्त समन्वय समिति (JCC) बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों की एजेंसियां मिलकर काम करती हैं. इसके अलावा हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF) और राज्यों की ANTF के साथ मिलकर नियमित संयुक्त अभियान भी चला रहा है.

सीमा क्षेत्रों में NCB की मौजूदगी बढ़ी

सरकार ने सीमा क्षेत्रों में NCB की मौजूदगी बढ़ाने के लिए श्रीनगर, सिलीगुड़ी, अगरतला और ईटानगर में नए जोनल कार्यालय खोले हैं. इसके अलावा कई उप-जोन कार्यालयों को जोनल कार्यालय में बदला गया है. सरकार ने छह और नए जोनल कार्यालयों को मंजूरी दी है, जिनमें से चार पूर्वोत्तर राज्यों में होंगे. ये कार्यालय दीमापुर (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), शिलांग (मेघालय) और गंगटोक (सिक्किम) में स्थापित किए जाएंगे. सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, पीटीजेड कैमरे, नाइट विजन डिवाइस, नई डिजाइन की सीमा बाड़ और बॉर्डर फ्लडलाइट जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.

5 सालों में ड्रग तस्करी के तरीकों में बड़ा बदलाव 

सरकार ने यह भी बताया कि पिछले 5 सालों में ड्रग तस्करी के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है. हेरोइन की तस्करी अभी भी जारी है, लेकिन म्यांमार से आने वाली मेथाम्फेटामाइन और याबा जैसी सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इस समस्या से अधिक प्रभावित हैं. अब तस्कर जंगलों, पहाड़ी रास्तों और बिना बाड़ वाली सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं. ड्रग्स को वैध माल और वाहनों में छिपाकर भेजा जा रहा है. इसके साथ ही कुरियर सेवाओं, पार्सल नेटवर्क, सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग भी बढ़ गया है. सरकार ने बताया कि भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह-तामू क्षेत्र अभी भी हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन की तस्करी का प्रमुख मार्ग बना हुआ है.

कितने लोगों की हुई है गिफ्तारी?

सरकार ने राज्यवार जब्ती, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के विस्तृत आंकड़े अलग-अलग डेटा में उपलब्ध कराए हैं. अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2020 में 83,719 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 16,117 लोगों को दोषी ठहराया गया था. वर्ष 2021 में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 1,07,808 और दोषसिद्ध लोगों की संख्या 23,499 हो गई. वर्ष 2022 में 1,44,812 गिरफ्तारियां और 40,672 दोषसिद्धियां दर्ज की गईं. वर्ष 2023 में 1,51,787 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 56,743 लोगों को दोषी ठहराया गया. वर्ष 2024 में 1,31,409 गिरफ्तारियां हुईं और 57,382 लोगों को दोषी ठहराया गया.

सीमा पार ड्रग तस्करी बड़ी चुनौती

सरकार का कहना है कि पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार ड्रग तस्करी अभी भी एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है. विशेष रूप से म्यांमार से आने वाली सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी तेजी से बढ़ी है. इसे रोकने के लिए सरकार ने नई रणनीतियां, आधुनिक तकनीक, बेहतर सीमा निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की व्यवस्था लागू की है. सरकार के अनुसार आने वाले समय में इन प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'गृह मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देता आदेश', राहुल के आरोपों पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 29 Jul 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Myanmar Northeast India Drug Trafficking
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