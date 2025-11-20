नीतीश कुमार ने छुए PM मोदी के पैर, शपथग्रहण के बाद छोड़ने गए थे पटना एयरपोर्ट; Video
Nitish Cabinet 2025: शपथ ग्रहण समारोह के बाद पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक शिष्टाचार की दृश्य देखने को मिला.
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने गुरुवार (20 नवंबर 2025) को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. यह शपथग्रहण समारोह काफी अहम था क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी में यहां एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया. शपथग्रहण समारोह के बाद सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से पीएम मोदी का पैर छूने के लिए झुके वो पल चर्चा का विषय बन गया.
शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. पीएम मोदी जब पटना एयरपोर्ट लौटे तो नीतीश कुमार खुद उन्हें विदा करने वहां पहुंचे. इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके तो प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसके बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक शिष्टाचार को लेकर बहस चलने लगी.
बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली रवाना हो रहे पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर विदा करने आए नीतीश कुमार अचानक उनके पैर छूने लगे, हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें रोक दिया.#NitishKumar #NarendraModi #ViralVideo #BiharElection2025 #ABPNews pic.twitter.com/VMuOyvTNim— ABP News (@ABPNews) November 20, 2025
नई सरकार के 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे.
इस दौरान पीएम मोदी का एक बार फिर देसी स्टाइल देखने को मिला. शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही वह थोड़ी देर तक गमछा लहराते दिखे. उन्हें ऐसा करते देख समारोह में उपस्थित लोग भी जोश और उत्साह से भर उठे और पीएम मोदी को अपना समर्थन देते दिखे. मंच पर बैठे पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बात करते दिखे और इस प्रचंड जीत से उत्साहित नजर आए.
