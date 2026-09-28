नितिन नवीन ने गंगासागर में लगाई डुबकी, बंगाल दौरे के पीछे है 2029 कनेक्शन

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (28 सितंबर 2026) को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगासागर का दौरा किया और गंगा नदी एवं बंगाल की खाड़ी के संगम पर डुबकी लगाने के बाद कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना की.

BJP अध्यक्ष इन दिनों पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. दौरे के अंतिम दिन की शुरुआत BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगासागर से की, जहां हर साल सर्दियों में गंगासागर मेला आयोजित होता है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां दक्षिण 24 परगना की जिला इकाई के नेताओं के साथ पहुंचे थे.

युवा संवाद कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे नवीन

BJP अध्यक्ष नवीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और सवेरे करीब 10 बजे गंगासागर पहुंचे. गंगासागर का यह दौरा उनके यात्रा कार्यक्रम में कथित तौर पर अंतिम समय में शामिल किया गया था. पार्टी ने संशोधित कार्यक्रम रविवार देर शाम जारी किया था.

गंगासागर के बाद BJP अध्यक्ष का उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर स्थित लोक संस्कृति भवन जाने का कार्यक्रम है, जहां वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ ‘आंगन का मिलन’ सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. सोमवार को कोलकाता के ‘स्पेस सर्कल क्लब’ में ‘युवा संवाद कॉन्क्लेव’ में शामिल होने का भी उनका कार्यक्रम है. इसके बाद वह दिल्ली रवाना होंगे.

संगठन को मजबूत करने पहुंचे हैं BJP अध्यक्ष

बीते दिन BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलकाता पहुंचे थे. नितिन नवीन यहां राज्य में BJP के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा करने के लिए आए हैं. उन्होंने बीते दिन न्यू टाउन मौजूद बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुनने के साथ अपने दौरे की शुरुआत की थी.

'मन की बात' सुनने के बाद, नवीन ने बंगाल में BJP संगठन के पदाधिकारियों, विभाग संयोजकों, राज्य मोर्चों के अध्यक्षों, सांसदों, जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों तथा आईटी, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों से मीटिंग की.

राज्य में इसी वर्ष सरकार बनने के बाद BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह विशेष दौरा, 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में BJP की स्थिति को मजबूत करने और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की ओर देखा जा रहा है.