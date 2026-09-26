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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR विवाद: 'संवैधानिक संस्थाओं की साख...', विपक्ष पर भड़के नितिन नबीन, बोले- माफी मांगे कांग्रेस

SIR विवाद: 'संवैधानिक संस्थाओं की साख...', विपक्ष पर भड़के नितिन नबीन, बोले- माफी मांगे कांग्रेस

नितिन नबीन ने कहा कि चुनाव में हार-जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अपनी राजनीति बचाने के लिए देश की सम्मानित संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और झूठा दुष्प्रचार करना बेहद दुखद है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 10:11 PM (IST)
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एसआईआर और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर देश में जारी राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलवार किया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि SIR के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे विपक्ष का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि SIR से जुड़ा हर फैसला पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने एक गढ़े हुए झूठ के सहारे आरोप लगाए और हमारी संवैधानिक संस्थाओं की साख पर हमला बोला.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'कांग्रेस का यह दोहरा रवैया साफ दिखता है कि जब इसी चुनावी प्रक्रिया के जरिए केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस और उसके साथियों को जीत मिलती है तो वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं. जब दूसरे राज्यों में जनता का जनादेश उनके खिलाफ जाता है तो वे चुनाव कराने वाली इन्हीं संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं. लोकतंत्र का सम्मान सहूलियत के हिसाब से नहीं किया जा सकता.'

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संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया: नितिन नबीन

नितिन नबीन मांग की है कि विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'चुनाव में हार-जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अपनी राजनीति बचाने के लिए देश की सम्मानित संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और झूठा दुष्प्रचार करना बेहद दुखद है. जिन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें देश के सामने अपनी गलती माननी चाहिए और जनता से खुले दिल से माफी मांगनी चाहिए.'

राहुल गांधी का बीजेपी और CEC पर बड़ा आरोप

बीजेपी का यह हमला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली और 'मैच-फिक्सिंग' का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं और उन पर केंद्र सरकार का सीधा दबाव है. उन्होंने ने दावा किया था कि जिस अधिकारी का इस्तेमाल पहले राजनीतिक भर्तियों के लिए किया जाता था, उन्हें अब चुनाव आयोग में बैठाकर नतीजों को प्रभावित करने का काम सौंपा गया है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 26 Sep 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
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