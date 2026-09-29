'चुनावी राज्यों से Gen Z तक', नितिन नवीन की प्रभारियों संग मीटिंग में बनी ये स्ट्रेटजी

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को राज्यों के नवनियुक्त प्रभारियों, सह प्रभारियों के साथ बैठक की. सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष की तरफ से सभी को स्पष्ट संदेश दिया गया कि जिन पदाधिकारियों को जिस प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां दौरा करें और व्यक्ति ये ज्यादा पार्टी के हित की नीति पर चलें. Gen-Z को साधने के लिए भी नितिन नवीन ने मैसेज दिया.

नितिन नवीन ने कहा, पदाधिकारी और प्रभारी चुनावी राज्यों में लगातार दौरा करें और समाज के अलग अलग वर्गों से लगातार संपर्क करें. बूथ लेवल तक बैठक लगातार की जाएं. युवाओं से संवाद के लिए लगातार 37 प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेश में पदाधिकारी और प्रभारी पार्टी कार्यक्रम चलाएं और इसका फीडबैक लगातार आलाकमान को दिया जाए.

'सरकार-संगठन के बीच मतभेद करें दूर'

प्रभारी और सह प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रभारी और सहप्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में जाकर सांसदों विधायकों और कार्यकर्ताओं की बात सुनें. इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच अगर कहीं पर किसी स्तर पर कोई मतभेद है तो उसको दूर करें. इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच अगर कहीं पर किसी स्तर पर कोई मतभेद है तो उसको दूर करें.

बैठक में सभी प्रदेश के प्रभारी-पदाधिकारी रहे मौजूद

बीजेपी की बड़ी इस संगठनात्मक बैठक में सभी 37 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी और प्रभारी मौजूद थे. बैठक में भाजपा के उपाध्यक्ष राम माधव, बैजयंत जय पांडा, रेखा वर्मा और भारती प्रवीण पवार शामिल हुए. राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया और बिप्लब कुमार देब के साथ-साथ पार्टी के राज्यसभा सदस्य तरुण चुग भी बैठक में शामिल हुए.

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नवनियुक्त प्रभारियों-सह प्रभारियों की पहली बैठक

बीजेपी अध्यक्ष ने 23 सितंबर को सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भाजपा के प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे. उन्होंने हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को सौंपी थी. तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभार पार्टी उपाध्यक्ष राम माधव को दिया गया था. विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था.

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