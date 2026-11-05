विराट कोहली का जन्मदिन आज, नितिन गडकरी ने बधाई, जानें क्या लिखा?

भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. विराट कोहली के जन्मदिन पर उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दी है. नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

नितिन गडकरी ने लिखा, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.यह दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आने वाला साल आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए.

Extending my heartfelt birthday wishes to the Indian Cricketer @imVkohli.💐 May this occasion bring joy and the year ahead be filled with health and prosperity. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 5, 2026

विराट के बर्थडे पर उन्हें क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने बधाई दी है. सुरैश रैना ने लिखा, हैप्पी बर्थडे किंग कोहली. आपकी शानदार कवर ड्राइव और यादगार रन चेज ने क्रिकेट फैंस को कई यादें दी हैं. खेल के प्रति आपका जुनून, संघर्ष करने का जज्बा और जीतने की भूख आपको खास बनाती है. आपको बल्लेबाजी करते देखना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात रही है. इसी तरह लोगों को प्रेरित करते रहें और भारत को गौरवान्वित करते रहें. एक बार किंग, हमेशा किंग.'