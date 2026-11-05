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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविराट कोहली का जन्मदिन आज, नितिन गडकरी ने बधाई, जानें क्या लिखा?

विराट कोहली का जन्मदिन आज, नितिन गडकरी ने बधाई, जानें क्या लिखा?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्रिकेटर विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने विराट के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं.  विराट कोहली के जन्मदिन पर उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दी है. नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

नितिन गडकरी ने लिखा, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.यह दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आने वाला साल आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए.

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विराट के बर्थडे पर उन्हें क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने बधाई दी है. सुरैश रैना ने लिखा, हैप्पी बर्थडे किंग कोहली. आपकी शानदार कवर ड्राइव और यादगार रन चेज ने क्रिकेट फैंस को कई यादें दी हैं. खेल के प्रति आपका जुनून, संघर्ष करने का जज्बा और जीतने की भूख आपको खास बनाती है. आपको बल्लेबाजी करते देखना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात रही है. इसी तरह लोगों को प्रेरित करते रहें और भारत को गौरवान्वित करते रहें. एक बार किंग, हमेशा किंग.' 

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 05 Nov 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
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