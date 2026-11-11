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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'शादी कराइए,मुख्य चुनाव आयुक्त बनिए, लेकिन...'निशिकांत दुबे ने क्यों कही ये बात

'शादी कराइए,मुख्य चुनाव आयुक्त बनिए, लेकिन...'निशिकांत दुबे ने क्यों कही ये बात

BJP नेता निशिकांत दुबे ने संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी की पुरानी तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा. जानें ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी विवाद पर क्या कहा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 01:17 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंन एक्स पर एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें संजय और मेनका गांधी शादी के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. उनके पीछे उनके माता-पिता, लेफ्टिनेंट कर्नल और श्रीमती टी. एस. आनंद मौजूद है. इसके अलावा राजीव गांधी और इंदिरा गांधी भी खड़ें हैं. इन सब के बीच में मजिस्ट्रेट नवीन चावला भी मौजूद है, जो  संजय और मेनका गांधी के बीच में बैठे हुए हैं.

निशिकांत दुबे ने एक्स पोस्ट पर कैप्शन लिखा कि शादी कराइए, मुख्य चुनाव आयुक्त बनिए,लेकिन आप वोट चोर नहीं होंगे? वैसे तो वोट चोर कहां छुपे हैं गांधी परिवार के दरबार में ही. बता दें कि कांग्रेस समेत पूरी विपक्ष पार्टी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर SIR की मदद से वोट चोरी करने का आरोप लगा रही है. इस वजह से विपक्ष लगातार ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग कर रही है. हालांकि, इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और आरोपों को बेबुनियाद मान रही है.

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ECI का मामले पर क्या कहना है?
 
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का कहना है कि चुनावों की शुचिता बनाए रखने के लिए SIR की कवायद जरूरी है. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, और इसका इस्तेमाल चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. उन्होंने इस विवाद को वोट चोरी का नाम दिया है. यह विवाद अब केवल राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रह गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल, निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर सवाल, प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप और खुद चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद जैसी बातें भी शामिल हो गई हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Nov 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Sanjay Gandhi Maneka Gandhi Nishikant Dubey
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