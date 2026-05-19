हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिसके लिए 58 करोड़ जनधन खाते और आयुष्मान भारत? राहुल से निर्मला पूछना चाहती हैं ये 13 सवाल

किसके लिए 58 करोड़ जनधन खाते और आयुष्मान भारत? राहुल से निर्मला पूछना चाहती हैं ये 13 सवाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार के मूल केंद्र में किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और MSMEs हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

By : मेघा प्रसाद | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 May 2026 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछा है. उन्होंने कहा कि साल 2014 से हम अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के मूल केंद्र में किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और MSMEs हैं.

निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से पूछे ये सवाल

  •  क्या 58 करोड़ जनधन खाते अडानी/अंबानी के लिए हैं?
  • 57 करोड़ मुद्रा लोन खाते … किसके लिए हैं?
  • पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना … किसके के लिए हैं?
  • ई-श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम (जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार प्रदान करता है), आयुष्मान भारत …. किसके लिए हैं?
  • 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान संवितरण… किसके लिए हैं?
  • लखपति दीदी / ड्रोन दीदी... किसके लिए हैं?
  • ईंधन पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज़ ड्यूटी) में कटौती... किसके लिए है?
  • पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना... किसके लिए है?
  • 1 करोड़ स्वनिधि खाते... किसके लिए हैं?
  • हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों (खाद) की ऊंची कीमतों का बोझ न डालकर किसानों की रक्षा जारी रखे हुए हैं. वह किसके लिए किया गया था? 
  • हम MSMEs के लिए ECLGS 5.0 लेकर आए. वह किसके लिए था?
  • पिछले वर्ष कृषि ऋण वृद्धि (एग्रीकल्चर क्रेडिट ग्रोथ) 15.7% थी. वह किसके लिए थी?
  • पिछले वर्ष MSME ऋण वृद्धि 33% थी. वह किसके लिए थी?

वित्त मंत्री ने कहा, 'गरीब, किसान, युवा, महिला सब इस सरकार के ढांचे का अहम हिस्सा हैं. हम आम लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. अगर कांग्रेस और उसके नेता राष्ट्र-निर्माण में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकते, तो उन्हें बाधा डालना बंद कर देना चाहिए. एक जिम्मेदार विपक्ष डर का माहौल पैदा करने का काम नहीं करता.'

केंद्र सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली दौरे के दौरान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा था. कहा कि पेट्रोल-डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसका सीधा असर किसानों, युवाओं, मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें : Sayoni Ghosh Controversy: सायोनी घोष पर विवादित बयान! BJP नेता ने सिर कलम करने पर किया 1 करोड़ के इनाम का ऐलान

Published at : 19 May 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Rahul Gandhi CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
किसके लिए 58 करोड़ जनधन खाते और आयुष्मान भारत? राहुल से निर्मला पूछना चाहती हैं ये 13 सवाल
किसके लिए 58 करोड़ जनधन खाते और आयुष्मान भारत? राहुल से निर्मला पूछना चाहती हैं ये 13 सवाल
इंडिया
हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?
हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?
इंडिया
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशभर में होगा कार्यक्रम, सीएम-केन्द्रीय मंत्री बताएंगे उपलब्धियां
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशभर में होगा कार्यक्रम, सीएम-केन्द्रीय मंत्री बताएंगे उपलब्धियां
इंडिया
दिल्ली-NCR में चक्का जाम का ऐलान, तीन दिन तक थम रहेंगे ट्रकों के पहिए, परिवहन संगठनों का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली-NCR में चक्का जाम का ऐलान, तीन दिन तक थम रहेंगे ट्रकों के पहिए, परिवहन संगठनों का विरोध प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
शिक्षा
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Hezbollah Drones: किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget