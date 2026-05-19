किसके लिए 58 करोड़ जनधन खाते और आयुष्मान भारत? राहुल से निर्मला पूछना चाहती हैं ये 13 सवाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछा है. उन्होंने कहा कि साल 2014 से हम अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के मूल केंद्र में किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और MSMEs हैं.

निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से पूछे ये सवाल

क्या 58 करोड़ जनधन खाते अडानी/अंबानी के लिए हैं?

57 करोड़ मुद्रा लोन खाते … किसके लिए हैं?

पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना … किसके के लिए हैं?

ई-श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम (जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार प्रदान करता है), आयुष्मान भारत …. किसके लिए हैं?

9 करोड़ से अधिक पीएम किसान संवितरण… किसके लिए हैं?

लखपति दीदी / ड्रोन दीदी... किसके लिए हैं?

ईंधन पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज़ ड्यूटी) में कटौती... किसके लिए है?

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना... किसके लिए है?

1 करोड़ स्वनिधि खाते... किसके लिए हैं?

हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों (खाद) की ऊंची कीमतों का बोझ न डालकर किसानों की रक्षा जारी रखे हुए हैं. वह किसके लिए किया गया था?

हम MSMEs के लिए ECLGS 5.0 लेकर आए. वह किसके लिए था?

पिछले वर्ष कृषि ऋण वृद्धि (एग्रीकल्चर क्रेडिट ग्रोथ) 15.7% थी. वह किसके लिए थी?

पिछले वर्ष MSME ऋण वृद्धि 33% थी. वह किसके लिए थी?

वित्त मंत्री ने कहा, 'गरीब, किसान, युवा, महिला सब इस सरकार के ढांचे का अहम हिस्सा हैं. हम आम लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. अगर कांग्रेस और उसके नेता राष्ट्र-निर्माण में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकते, तो उन्हें बाधा डालना बंद कर देना चाहिए. एक जिम्मेदार विपक्ष डर का माहौल पैदा करने का काम नहीं करता.'

केंद्र सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली दौरे के दौरान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा था. कहा कि पेट्रोल-डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसका सीधा असर किसानों, युवाओं, मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा.

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