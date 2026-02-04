एक्सप्लोरर
Nirmala Sitharaman Live: 'रेयर अर्थ कॉरिडोर से मिलेंगी नौकरियां, सरकार ने पेश किया भविष्य का बजट', एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बोलीं निर्मला सीतारमण
Nirmala Sitharaman Live Updates: बजट से लेकर ट्रेड डील तक, देश को किससे-क्या हुआ फायदा? एबीपी न्यूज पर सभी सवालों के जवाब दे रही हैं निर्मला सीतारमण
भारत अमेरिका ट्रेड डील को जहां एक तरफ सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे किसानों पर हमला बता रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे जुड़े सवालों का जवाब देने एबीपी न्यूज से जुड़ी हैं.
20:11 PM (IST) • 04 Feb 2026
Nirmala Sitharaman Live: रेयर अर्थ कॉरिडोर से मिलेंगी नौकरियां- वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने कहा, 'रेअर अर्थ कॉरिडोर ने नौकरियां मिलेंगी. हमारी सरकार ने MSME के लिए कई मजबूत फैसले लिए. 7 ऐसे सेक्टर हैं, जिनका भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण रोल है.'
20:06 PM (IST) • 04 Feb 2026
Nirmala Sitharaman Live: भारत में बैंकिंग की स्थिति मजबूत- सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत में बैंकिंग की स्थिति मजबूत है. हर स्कीम में देश की जनता की भागीदारी जरूरी है. सरकार का मकसद छोट उद्योग को बढ़ाना है. आत्मनिर्भरता हमारी प्राथमिकता है.'
