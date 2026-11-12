कैसे कुलगाम में आतंकी वारदात को दिया गया अंजाम? जांच में जुटेगी NIA की टीम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF चेकपॉइंट पर हुए आतंकी हमले की जगह का दौरा करेगी, ताकि वहां से सैंपल लिए जा सकें और फॉरेंसिक सबूतों की जांच की जा सके.

हालांकि इस मामले की जांच J&K पुलिस कर रही है और गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जांच NIA को सौंपने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन आतंकी मामलों से जुड़े अपने अधिकार क्षेत्र के तहत NIA भी इस जांच में शामिल हो गई है.

NIA अपने तय कानूनी दायरे के तहत काम करती है, जिसमें गृह मंत्रालय (MHA) के आदेश पर कुछ खास और गंभीर मामलों को अपने हाथ में लेना, या फॉरेंसिक और साजिश से जुड़ी जांच में स्थानीय पुलिस की मदद करना शामिल है.

यह टीम मीर बाजार के पास अखरान जाएगी, जहां बुधवार दोपहर आतंकवादियों ने CRPF चेकपॉइंट पर गोलीबारी की थी, जिसमें तीन जवान घायल हो गए.

हमले वाली जगह की जांच के हिस्से के तौर पर, NIA की टीम मौके से सैंपल इकट्ठा करेगी. माना जा रहा है कि फॉरेंसिक सबूतों से जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि घटना कैसे घटी और गोलीबारी से जुड़े सबूत जुटाने में आसानी होगी.

अधिकारियों के मुताबिक, आतंकवादियों ने दोपहर करीब 2:02 बजे CRPF जवानों पर गोलीबारी की. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से भाग निकले.

गोली लगने से तीन CRPF जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनंतनाग के एक अस्पताल में ले जाया गया.

हमले के बाद, पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कुलगाम और दक्षिण कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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