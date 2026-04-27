Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और आर्थिक मदद का आरोप.

नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने हाल ही में एक इंटरस्टेट लश्कर-ए-तैयबा (LeT) टेरर मॉड्यूल का पता चलने से जुड़े केस को अपने हाथ में ले लिया है और सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को पूछताछ के लिए दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत पांच गिरफ्तार आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में 7 अप्रैल को अपने काउंटर-टेरर कैंपेन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा समेत पांच LeT ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया. यह पिछले 16 साल से फरार था और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर बेस बनाने में कामयाब रहा था. पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा और उस्मान उर्फ खुबैब को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पंजाब के मलेरकोटला में एक ऑपरेशन के दौरान पकड़ा था.

अब्दुल्ला के अलावा, एक और पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान उर्फ खुबैब और श्रीनगर के तीन निवासी- मोहम्मद नकीब भट, आदिल राशिद और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा, को भी इस बड़े ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ-साथ सेंट्रल एजेंसियां भी शामिल थीं.

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पहले की कार्रवाइयों में भी चार लोग हुए थे गिरफ्तार

इससे पहले 4 अप्रैल को इसी अंतर-राज्यीय लश्कर मॉड्यूल के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में चार ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला भी शामिल है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जहूर अहमद मीर, बशीर अहमद भट और गुलाम मोहम्मद भट के रूप में हुई है. ये सभी हजरतबल के ही रहने वाले हैं. महिला की पहचान शाजिया मोहम्मद के रूप में हुई, जो इसी इलाके की रहने वाली है और जिसके पिता गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 30 मार्च को गिरफ्तार किया था.

इन कार्यकर्ताओं पर लॉजिस्टिक मदद देने का आरोप है. पुलिस ने शहर के हजरतबल इलाके में देर रात चले एक ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को पकड़ा. जांच में LeT के एक गहरे नेटवर्क का पता चला, जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल मदद देने में शामिल था.

एजेंसी ने आतंकियों को NIA कोर्ट में किया पेश

अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच के लिए केस अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी ने गिरफ्तार आतंकवादियों को सोमवार (27 अप्रैल) को जम्मू की स्पेशल NIA कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने सभी पांच आरोपी आतंकवादियों को NIA की कस्टडी में भेज दिया, जहां दो पाकिस्तानी नागरिकों को दो दिन की रिमांड दी गई, वहीं तीन लोकल आतंकवादियों को 15 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया.

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