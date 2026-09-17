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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNIA की स्पेशल कोर्ट ने लश्कर कमांडर सैफुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

NIA की स्पेशल कोर्ट ने लश्कर कमांडर सैफुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर सैफुल्ला उर्फ साजिद जट्ट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. पहलगाम नरसंहार को दिया था अंजाम.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 17 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए, जम्मू में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर सैफुल्ला (जिसे साजिद जट्ट के नाम से भी जाना जाता है) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. उस पर अप्रैल 2025 के पहलगाम नरसंहार समेत कई बड़े आतंकी हमलों में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.

सैफुल्ला पाकिस्तान के कसूर जिले के चंगा मांगा गांव का रहने वाला है. आतंकी गुटों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच उसे साजिद जट्ट, अली भाई, हबीबुल्ला मलिक, लंगड़ा, नूमी, नुमान, उस्मान हबीब और शानी जैसे कई नामों से जाना जाता है. वह जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन्स में एक अहम व्यक्ति रहा है और दो दशकों से ज़्यादा समय से सक्रिय है.

जम्मू कश्मीर के कुलगाम से भागा पाकिस्तान

NIA के मुताबिक, पाकिस्तान वापस भागने से पहले उसने 2005 और 2007 के बीच जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में LeT कमांडर के तौर पर काम किया था. पाकिस्तान से ही वह दो दशकों से ज़्यादा समय तक कश्मीर घाटी में ऑपरेशन्स को निर्देश देता रहा, फंडिंग करता रहा और हथियार पहुंचाता रहा.

LeT के मॉड्यूल का भंडाफोड़

यह NBW तब जारी किया गया है जब NIA ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल्ला (उर्फ अबू हुरैरा) के नेतृत्व वाले LeT के एक "गहरे पैठ वाले" मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. अब्दुल्ला को इस साल की शुरुआत में एक और पाकिस्तानी साथी उस्मान (उर्फ खुबैब) और तीन स्थानीय ऑपरेटिव्स के साथ गिरफ्तार किया गया था.

8 सितंबर को स्पेशल NIA कोर्ट के जारी आदेश का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब J&K पुलिस ने मार्च में श्रीनगर के पंदाच इलाके में एक LeT ऑपरेटिव को पकड़ा. इसके बाद पूरे ग्रुप की गिरफ्तारी हुई, खासकर अब्दुल्ला की, जो 16 साल से फरार था और जिसने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर अपने ठिकाने बना लिए थे.

आतंकी मॉड्यूल में भूमिका के लिए LeT कमांडर के खिलाफ NBW की मांग करते हुए, NIA ने कोर्ट को बताया कि सैफुल्ला - जिसे UAPA की चौथी अनुसूची के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है - पाकिस्तान से काम कर रहा है और कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को हथियार, फंड और निर्देश दे रहा है.

टेलीग्राफ ID से पता चला सैफुल्ला की करतूतों के बारे में 

एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादियों में से एक के पास से सैफुल्ला से जुड़ी टेलीग्राफ ID मिलीं. इनसे पता चला कि उसने सुरक्षा बलों, नागरिकों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमलों के लिए निर्देश दिए थे. NIA की बात सुनने और अर्ज़ी व उससे जुड़े दस्तावेज़ों की जाँच करने के बाद, कोर्ट ने LeT कमांडर के ख़िलाफ़ NBW (बिना ज़मानत वाला वारंट) जारी किया.

अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी अभी भी फ़रार है और जाँच एजेंसी सामान्य तरीके से उसे पेश नहीं करवा पाई है... इसलिए सैफुल्ला के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का एक सामान्य वारंट (बिना ज़मानत वाला) जारी किया जा रहा है. इसे SSP, कुलगाम को भेजा जा रहा है, क्योंकि आरोपी का आख़िरी ज्ञात पता गाँव यमराच (दक्षिण कश्मीर ज़िले में) है, ताकि कानून में तय प्रक्रिया के अनुसार वारंट पर अमल किया जा सके." अधिकारी ने बताया कि वारंट को NIA के ज़रिए संबंधित अधिकारी को अमल में लाने के लिए भेजा गया है.

NIA के अनुसार, सैफुल्ला ने 2005 से 2007 के बीच कुलगाम ज़िले में LeT के आतंकवादी कमांडर के तौर पर भी काम किया था और बाद में पाकिस्तान भाग गया था.

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Published at : 17 Sep 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Lashkar-e-Taiba NIA 
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