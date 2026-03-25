दिल्ली की NIA विशेष अदालत ने कश्मीर अलगाववाद से जुड़े 2018 के बड़े साजिश के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM) की तीन महिला ऑपरेटिव्स को कड़ी सजा दी है. कोर्ट ने संगठन की मुखिया आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.जबकि उसकी सहयोगी सोफी फहीमीदा और नाहिदा नसीरीन को 30-30 साल की जेल के साथ जुर्माना लगाया गया है.

ये मामला साल 2018 का है, जब NIA ने खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था. जांच में सामने आया था कि ये तीनों आरोपी मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में सक्रिय थीं और संगठन के जरिए अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थीं. कोर्ट ने जनवरी 2026 में ही तीनों को UAPA और IPC की कई गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था अब सजा सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि इन लोगों ने देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

NIA की जांच क्या सामने आया?

NIA की जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया, वीडियो और इंटरव्यू के जरिए लोगों को भड़काने, नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने का काम कर रहे थे. खास तौर पर कश्मीर में जिहाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी. आसिया अंद्राबी पर पहले से ही 30 से ज्यादा मामले दर्ज है. वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आशिक हुसैन फक्तू की पत्नी है, जो पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहा है. सोफी फहीमीदा और नाहिदा नसीरीन पर भी कई अन्य केस दर्ज है.

NIA ने साल 2018 में दाखिल की थी चार्जशीट

NIA ने नवंबर 2018 में तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.जिसमें सोशल मीडिया चैट, वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ मजबूत केस तैयार किया गया. जांच एजेंसी के मुताबिक, इनकी गतिविधियां सीधे तौर पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी.

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