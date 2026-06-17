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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNIA Raids in Kashmir: बारामूला में NIA की बड़ी कार्रवाई, तिहाड़ में बंद आरोपी शाहीन लोन के घर पर की छापेमारी

NIA Raids in Kashmir: बारामूला में NIA की बड़ी कार्रवाई, तिहाड़ में बंद आरोपी शाहीन लोन के घर पर की छापेमारी

बारामूला के कनिस्पोरा में NIA ने उग्रवाद से जुड़े मामले में शाहीन अहमद लोन के घर तलाशी ली. आरोपी कई वर्षों से तिहाड़ जेल में बंद है.

Reported By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बुधवार (17 जून)  को उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले के कनिस्पोरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई एजेंसी की ओर से की जा रही उग्रवाद से जुड़े एक मामले की जांच का हिस्सा थी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि NIA की टीमों ने कनिस्पोरा में शाहीन अहमद लोन के घर पर छापा मारा. लोन इसी एजेंसी की जांच वाले एक मामले के सिलसिले में पिछले कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद है.

यह घटनाक्रम उस पिछली कार्रवाई के बाद हुआ है जिसमें जम्मू में NIA एक्ट के तहत नियुक्त स्पेशल जज ने एजेंसी की उस अर्ज़ी को मंज़ूरी दी थी, जिसमें शाहीन अहमद लोन की अचल संपत्तियों को 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के प्रावधानों के तहत ज़ब्त करने की मांग की गई थी.

यह भा पढ़ें : शिवसेना UBT के बागी सांसदों को दिए 15 करोड़? बीजेपी ने बताई सच्चाई, कहा- केवल पैसे के आधार पर...

हथियार बरामदगी मामला
जांच रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला 11 जनवरी, 2020 को कुलगाम में मीर बाज़ार के पास 'अल-स्टॉप नाका' पर हुंडई i20 गाड़ी को रोके जाने से जुड़ा है. इस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी से हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया था. इसके बाद, गृह मंत्रालय ने जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी, जिसने 17 जनवरी, 2020 को औपचारिक रूप से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली.

शाहीन लोन पर आरोप
NIA का आरोप है कि शाहीन अहमद लोन प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के लिए 'ओवरग्राउंड वर्कर' के तौर पर काम करता था. उस पर नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक लाने और उन्हें कश्मीर में सक्रिय उग्रवादियों तक पहुंचाने में मदद करने का आरोप है. अधिकारियों ने आज की तलाशी के दौरान ज़ब्त की गई सामग्री के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी.

यह भी पढ़ें : TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल

Published at : 17 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Baramulla NIA  KASHMIR UAPA Case
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