श्रीनगर में NIA ने की संपत्ति अटैच, LeT के आतंकियों को दी थी पनाह

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने श्रीनगर के हजरतबल स्थित डानिहामा गांव में आतंकी गतिविधियों से जुड़ी एक आवासीय संपत्ति को अटैच किया है. यह संपत्ति आरोपी गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ ‘मामा गैस’ की है. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मकान का इस्तेमाल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने और आतंकी नेटवर्क से जुड़े सबूत छिपाने के लिए किया गया था.

NIA ने UAPA की धारा 25 के तहत महानिदेशक की पूर्व मंजूरी के बाद यह कार्रवाई की है. एजेंसी के अनुसार, संपत्ति का सीमा पार से संचालित आतंकी साजिश से सीधा संबंध सामने आया है.

मकान में मिले थे दो संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी

जांच के दौरान 6 अप्रैल 2026 को गुलाम मोहम्मद मीर के डानिहामा स्थित आवास पर तलाशी ली गई थी. इस दौरान कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी अबू हुरैरा और खुबैब मिले थे. तलाशी में विस्फोटक जैसी संदिग्ध सामग्री, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी. NIA के मुताबिक, आरोपी ने जानबूझकर अपने आवास को आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल होने दिया और उनकी गतिविधियों में मदद की.

स्थानीय मददगारों के नेटवर्क की जांच

यह मामला मूल रूप से 31 मार्च 2026 को श्रीनगर के जकूरा पुलिस थाने में दर्ज FIR संख्या 24/2026 से जुड़ा है. बाद में NIA ने मामले को अपने हाथ में लेकर दोबारा दर्ज किया. एजेंसी सीमा पार बैठे लश्कर के हैंडलरों और स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के कथित नेटवर्क की जांच कर रही है.

जांच में आरोप है कि स्थानीय मददगार पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ, आवाजाही, ठहरने और रसद की व्यवस्था करने में सहयोग करते थे. इस नेटवर्क का उद्देश्य सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमलों को अंजाम देने में सहायता करना बताया गया है. NIA अब इस साजिश से जुड़े अन्य ओवरग्राउंड वर्कर्स, मददगारों और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्कों की पहचान करने में जुटी है.