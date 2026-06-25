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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNIA Arrest: मालदा SIR हिंसा में बड़ा एक्शन, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का आरोपी नेता गिरफ्तार

NIA Arrest: मालदा SIR हिंसा में बड़ा एक्शन, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का आरोपी नेता गिरफ्तार

मालदा SIR हिंसा मामले में NIA ने स्थानीय नेता सायेम चौधरी को गिरफ्तार किया. आरोप है कि उसने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसक भीड़ को उकसाने की साजिश रची थी.

Written By : रवि यादव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अप्रैल में हुए चुनावों से पहले SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) से जुड़े विरोध-प्रदर्शन, हिंसा और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामलों में से एक में एक स्थानीय नेता को गिरफ्तार किया है. मोथबारी (मालदा) के स्थानीय राजनीतिक नेता सायेम चौधरी उर्फ बाबू चौधरी को NIA की कोलकाता शाखा में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया.

इस मामले (RC-14/2026/NIA/DLI) में NIA ने अब तक कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. NIA राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले मालदा जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान भीड़ के विरोध-प्रदर्शन और न्यायिक अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने के एक दर्जन से ज़्यादा मामलों की जांच कर रही है.


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BDO कार्यालय में बवाल

NIA की जांच से पता चला है कि सायेम चौधरी 1 अप्रैल 2026 को BDO ऑफिस ब्लॉक-II में न्यायिक अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने में शामिल मुख्य आरोपी था. वह उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने कानून-व्यवस्था में बाधा डाली और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमले किए. इन हमलों में नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

भड़काऊ भाषण का आरोप

NIA की जांच के अनुसार, आरोपी ने घटना से एक दिन पहले BDO ऑफिस के सामने भाषण देकर लोगों को हिंसक विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाया था. उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी और उन गैर-कानूनी सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिन्होंने SIR प्रक्रिया के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने और बाधा डालने का काम किया था.

बड़ी साजिश की जांच

NIA बड़े पैमाने पर चुनावों से पहले हुई हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश के तहत विभिन्न मामलों में शामिल सभी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है. एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर इन मामलों की जांच शुरू की थी, जिसने मालदा में अप्रैल में हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान (suo moto cognizance) लिया था.

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Published at : 25 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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Malda NIA ARREST WEST BENGAL Sayem Chowdhury
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