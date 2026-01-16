NIA ने भगोड़े को किया गिरफ्तार, मगध जोन में नक्सली संगठन को फिर से खड़ा करने की साज़िश का आरोप
बिहार-झारखंड के मगध जोन में नक्सली संगठन को फिर से खड़ा करने की साज़िश रचने के आरोपी चंदन कुमार को NIA ने गिरफ्तार किया है, जो बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला है.
NIA ने गुरुवार (15 जनवरी) को CPI (माओवादी) के एक भगोड़े आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है. ये आरोपी साल 2021 के उस केस से जुड़ा है, जिसमें नक्सली संगठन को बिहार-झारखंड के मगध जोन में फिर से खड़ा करने की साज़िश चल रही थी. गिरफ्तार आरोपी का नाम चंदन कुमार है, जो बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला है.
NIA की जांच के मुताबिक चंदन CPI (माओवादी) का सक्रिय सदस्य था और फंड जुटाने में शामिल था. इसके साथ ही वो पुराने कैडर्स से दोबारा संपर्क कर उन्हें संगठन में वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
दिसंबर 2021 में NIA ने दर्ज किया था केस
NIA की विशेष अदालत रांची ने चंदन को पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था और अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) जारी कर दिया गया था. इसके बाद से एजेंसी उसकी तलाश में जुटी हुई थी. बता दें कि ये मामला NIA ने दिसंबर 2021 में दर्ज किया था. इसमें CPI (माओवादी) के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर प्रद्युमन शर्मा के साथ योगेंद्र रविदास, नगेंद्र गिरी, अभिनव उर्फ गौरव उर्फ बिट्टू और धनंजय पासवान को आरोपी बनाया गया था.
लेवी वसूलकर जुटाया फंड
जांच में सामने आया कि ये लोग मगध ज़ोन में माओवादी गुट को फिर से एक्टिव करने की तैयारी में थे और इसके लिए उन्होंने फंड जुटाने, हथियार खरीदने, IED बनाने की ट्रेनिंग देने और कैडर तैयार करने जैसी गतिविधियां की. फंड उगाही और कांट्रैक्टर्स से लेवी वसूलकर जुटाए गए थे और फिर अलग-अलग चैनलों से इन्हें आगे भेजा जाता था.
जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी जेलों में बंद नक्सलियों और ओवर ग्राउंड वर्कर्स से भी संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि साज़िश को आगे बढ़ाया जा सके. NIA इस केस में पहले ही पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी और चंदन को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी थी. NIA की इस मामले में जांच अभी जारी है.
