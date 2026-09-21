हाईवे से आवारा पशु हटाने के मामले में NHAI ने SC से मांगी राहत, बोला- '7 हजार करोड़ होंगे खर्च'

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को हटाने और उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करने के निर्देश को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. NHAI ने कहा है कि देशभर में आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश को लागू करने में करीब 7,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. प्राधिकरण ने कोर्ट से इस मामले में राहत देने की मांग की है.

NHAI बोला- शेल्टर बनाना स्थानीय एजेंसियों की जिम्मेदारी

NHAI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मामला रखा. उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम या गौशाला बनाना NHAI की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. उनका कहना था कि ऐसे शेल्टर बनाना और उनका रखरखाव स्थानीय जिला प्रशासन या संबंधित स्थानीय एजेंसियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए. तुषार मेहता ने दलील दी कि NHAI के लिए पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का पक्ष है कि शेल्टर की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जानी चाहिए.

7 हजार करोड़ रुपये का आएगा खर्च

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि NHAI को देशभर में आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया गया है. प्राधिकरण के मुताबिक, इस निर्देश को लागू करने पर करीब 7,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आएगा. NHAI का कहना है कि शेल्टर होम बनाना और उनका संचालन करना स्थानीय प्रशासन का काम होना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव NHAI के जिम्मे है.

19 मई के आदेश में क्या कहा गया था?

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2026 को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा मवेशियों और अन्य पशुओं की समस्या से निपटने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत पशुओं को हाईवे से हटाकर निर्धारित शेल्टर होम, गौशाला या पशु-पाउंड में पहुंचाने और उनके भोजन व इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था. कोर्ट ने हाईवे पर लगातार निगरानी के लिए 24 घंटे पेट्रोल टीम की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया था. इन निर्देशों के पालन से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर अब NHAI ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी रखी है.

सुप्रीम कोर्ट बनाएगा स्पेशल बेंच

मामले की सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने NHAI की अर्जी पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का अनुरोध किया. उन्होंने जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले को उसी तरह की विशेष पीठ के सामने सुना जाना चाहिए. इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि विशेष पीठ का गठन किया जाएगा. अब NHAI की अर्जी पर गठित होने वाली विशेष पीठ आगे सुनवाई करेगी.

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