हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मिली Z कैटेगरी की सिक्योरिटी, CRPF संभालेगी जिम्मा

BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मिली Z कैटेगरी की सिक्योरिटी, CRPF संभालेगी जिम्मा

BJP National President: नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद उच्च स्तरीय सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Jan 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें उच्च स्तरीय सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा दी गई है. अधिकरियों ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को बताया कि भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है.

उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को नितिन नवीन के भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित होने के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा कि सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो देशभर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरों के दौरान उनके साथ रहेंगे.

BJP ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा की

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को औपचारिक रूप से बिहार के पूर्व मंत्री रहे नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया. 45 वर्षीय नितिन नवीन को सोमवार (19 जनवरी, 2026) को बिना किसी विरोध के भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया.

नितिन नवीन पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले अब तक के सबसे युवा नेता हैं. वह बिहार में लगातार पांच बार विधायक के तौर पर निर्वाचित हो चुके हैं और वह बिहार सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं. उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, जब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर भाजपा संगठनात्मक तौर पर अपने विस्तार पर जोर दे रही है.

किस-किस को मिली है CRPF की वीआईपी सुरक्षा?

नितिन नवीन के पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा को भी केंद्र सरकार की ओर से इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसकी व्यवस्था सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग की ओर से की जाती थी.

वहीं, केंद्रीय सुरक्षा सूची के तहत वीआईपी सुरक्षा श्रेणियों में सबसे ऊंचा स्तर Z-प्लस (ASL) से लेकर Z-प्लस, Z, Y-प्लस, Y और X तक होती है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधी परिवार और कई अन्य राजनेताओं और उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्ति सीआरपीएफ की सुरक्षा में हैं. वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के सुरक्षा घेरे में लगभग 200 वीआईपी शामिल हैं.

यह भी पढ़ेंः Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस की ‘बाज की नजर’, नहीं छिप पाएगा कोई अपराधी, AI से 26 जनवरी पर कैसे बढ़ेगी सुरक्षा?

Published at : 21 Jan 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Home Ministry Nitin Nabin BJP JP Nadda AMIT SHAH CRPF 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

Pushpa 3 में Villan Salman Khan का सामना करेंगे Allu Arjun, South और Bollywood का दमदार Combo!
Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
हेल्थ
Cancer In Men: पुरुषों का 'साइलेंट किलर' है बिना आहट आने वाला यह कैंसर, 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा खतरा
पुरुषों का 'साइलेंट किलर' है बिना आहट आने वाला यह कैंसर, 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?
क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget