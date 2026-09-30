ममदानी और ट्रंप में होती है चैट, आखिर क्या बातें करते हैं दोनों? जानें

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने सोमवार (28 सितंबर 2026) को जिमी किमेल लाइव के खास बिग एप्पल ब्रॉडकास्ट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बात की. किमेल ने ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल पूछे. पिछले हफ्ते ममदानी के घर ग्रेसी मैंशन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी. जिमी किमेल ने कहा कि उनके बीच का रिश्ता काफी दोस्ताना लगता है.

ट्रंप और ममदानी की मुलाकात इसलिए भी काफी चौंकाने वाली रही, क्योंकि ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और ट्रंप मिड-टर्म चुनावों को लेकर रिपब्लिकन उम्मीदवारों के कैंपेन में सोशलिस्टों पर लगातार हमले कर रहे हैं. इसके अलावा 44 साल में यह पहली बार था जब कोई राष्ट्रपति, मेयर से उनके घर पर मिलने गया.

ट्रंप और ममदानी की मुलाकात पर क्या कहा?

बैठक के बाद ट्रंप ने ममदानी की तारीफ की और कहा कि उनकी शुरुआत अच्छी रही है और वे एक बेहतरीन मेयर बनेंगे. शो के दौरान किमेल ने पूछा, "क्या आप दोनों की तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई या आपने यह सोचकर शुरुआत की कि मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं. आपने यह कैसे किया और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?"

जवाब में ममदानी ने कहा, "माफ करना भाई. राष्ट्रपति और मेरे बीच कई बातों पर असहमति है." इसके बाद उन्होंने कहा कि वे इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क शहर कितना पसंद है और बैठक का विषय न्यूयॉर्क के लोग हों, न कि वे खुद. जब किमेल ने पूछा कि क्या वे एक-दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, तो ममदानी ने जवाब दिया कि वे कभी-कभी करते हैं.

ममदानी ने कहा, "हम कभी-कभी बातचीत करते हैं और इस बारे में कि हम शहर के लिए क्या कर सकते हैं." इसके बाद किमेल ने ममदानी से कहा कि वे ट्रंप को अभी हमारी एक सेल्फी सेंड करें, लेकिन ममदानी ने ऐसा करने से मना कर दिया.

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