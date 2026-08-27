नेपाल बाढ़: सांसद विदुषी राणा बोलीं- 'जब भी कोई आपदा आता है, भारत...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत से भारी राहत सामग्री पहले ही बाढ़ प्रभावितों को मिली।

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत मदद में जुटा है. नेपाल ने इसके लिए भारत को धन्यवाद कहा है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) की सांसद विदुषी राणा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आभारी हूं, क्योंकि जैसे ही यह घटना हुई, उन्होंने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पीड़ित परिवारों और देश के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की.

आपदा के वक्त भारत हमेशा मदद करता है- विदुषी राणा

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में RSP सांसद विदुषी राणा ने गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को कहा, ‘हमें भारत से पहले ही भारी मात्रा में राहत सामग्री मिल चुकी है. जब भी कोई ऐसी आपदा या हादसा होता है, तो भारत हमारी मदद करता है और पड़ोसी होने के नाते यही किया जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मदद के लिए फोन आ रहे हैं, जिसमें एंबुलेंस, दवाइयों, राहत सामग्री और अन्य जरूरी चीजों की जरूरत को लेकर मदद की पेशकश की जा रही है. इसलिए हम इसे लेकर काफी सकारात्मक है.’

Kathmandu, Nepal: RSP, Member of Parliament, Vidushi Rana says, "I'm really, really thankful to PM Modi because, as soon as this happened, he gave a very good statement. He gave a condolence message to the families who are suffering and to the country. We've already received a… pic.twitter.com/Tdql8CFbac — IANS (@ians_india) August 27, 2026

पीएम मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री से फोन पर की बात

पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (26 अगस्त, 2026) को नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की और नेपाल में हुई तबाही और जान-माल के नुकसान के प्रति संवेदना व्यक्त की. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह को भारत की तरफ से हर संभव मदद और राहत सहायता देने का भी आश्वासन दिया.

Spoke to Prime Minister Balendra Shah and conveyed condolences on the loss of lives due to the floods in Nepal. The people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time.



India is ready to provide all possible humanitarian… — Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026

हमारी टीमें मिलकर काम कर रहीं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘भारत के लोग इस मुश्किल समय में नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हमारी टीमें राहत और बचाव के कामों को लेकर मिलकर काम कर रही है.’

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