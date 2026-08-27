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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल बाढ़: सांसद विदुषी राणा बोलीं- 'जब भी कोई आपदा आता है, भारत...'

नेपाल बाढ़: सांसद विदुषी राणा बोलीं- 'जब भी कोई आपदा आता है, भारत...'

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के कारण काफी तबाही मची है, जिसके बाद भारत ने तुरंत मदद के लिए राहत सामग्रियों के खेप भेजी और PM मोदी ने लोगों की मौत पर शोक जताया. इस पर नेपाल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Aug 2026 05:17 PM (IST)
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  • भारत से भारी राहत सामग्री पहले ही बाढ़ प्रभावितों को मिली।

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत मदद में जुटा है. नेपाल ने इसके लिए भारत को धन्यवाद कहा है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) की सांसद विदुषी राणा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आभारी हूं, क्योंकि जैसे ही यह घटना हुई, उन्होंने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पीड़ित परिवारों और देश के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की.

आपदा के वक्त भारत हमेशा मदद करता है- विदुषी राणा

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में RSP सांसद विदुषी राणा ने गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को कहा, ‘हमें भारत से पहले ही भारी मात्रा में राहत सामग्री मिल चुकी है. जब भी कोई ऐसी आपदा या हादसा होता है, तो भारत हमारी मदद करता है और पड़ोसी होने के नाते यही किया जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मदद के लिए फोन आ रहे हैं, जिसमें एंबुलेंस, दवाइयों, राहत सामग्री और अन्य जरूरी चीजों की जरूरत को लेकर मदद की पेशकश की जा रही है. इसलिए हम इसे लेकर काफी सकारात्मक है.’ 

पीएम मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री से फोन पर की बात

पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (26 अगस्त, 2026) को नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की और नेपाल में हुई तबाही और जान-माल के नुकसान के प्रति संवेदना व्यक्त की. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह को भारत की तरफ से हर संभव मदद और राहत सहायता देने का भी आश्वासन दिया. 

हमारी टीमें मिलकर काम कर रहीं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘भारत के लोग इस मुश्किल समय में नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हमारी टीमें राहत और बचाव के कामों को लेकर मिलकर काम कर रही है.’ 

यह भी पढ़ेंः नेपाल के लिए तबाही के बावजूद अगले 3 तीन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Floods PM Modi
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