नेपाल की मदद को भारत ने बढ़ाया हाथ, स्टैंडबाय में IAF के C-17, C-130J और C-295

नेपाल को भयंकर बाढ़ से उबारने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारतीय वायु सेना ने नेपाल की मदद के लिए अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेड़े C-17, C-130J और C-295 को स्टैंडबाय पर रखा है. सूत्रों के मुताबिक बुधवार (26 अगस्त 2026) की रात को एक C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए उड़ान भर सकता है. इससे पहले पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात कर इस त्रासदी पर दुख जाताया और भारत की तरफ से हर संभव मदद का वादा किया.

नेपाल त्रासदी में मौत का आंकड़ा बढ़ा

पीएम मोदी ने कहा, 'इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है. हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं.' नेपाल त्रासदी में अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 500 लोग लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में 105 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं.

नेपाल में तबाही का मंजर

बाढ़ से नदी किनारे बसी बस्तियों में भारी तबाही हुई और कम से कम एक दर्जन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गईं. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले और काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला प्रभावित हुआ. उन्होंने बताया कि रसुवा में बाढ़ क्षेत्र में बारिश के कारण नहीं आई, बल्कि संभवतः तिब्बत की ओर हुई भारी बारिश या हिमस्खलन के कारण आई है. हालांकि, इसका सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

बिहार-यूपी में अलर्ट

नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार और यूपी के जिलों को भी अलर्ट किया गया है. बिहार सरकार ने गंडक नदी में जलप्रवाह अचानक बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है. स्थिति से निपटने के लिए वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर में स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.