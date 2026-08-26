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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल की मदद को भारत ने बढ़ाया हाथ, स्टैंडबाय में IAF के C-17, C-130J और C-295

नेपाल की मदद को भारत ने बढ़ाया हाथ, स्टैंडबाय में IAF के C-17, C-130J और C-295

नेपाल की मदद के लिए भारतीय एयरफोर्स ने कई एयरक्राफ्ट को स्टैंडबाय पर रखा है. त्रासदी में अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 500 लोग लापता बताए जा रहे हैं.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 26 Aug 2026 07:11 PM (IST)
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नेपाल को भयंकर बाढ़ से उबारने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारतीय वायु सेना ने नेपाल की मदद के लिए अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेड़े C-17, C-130J और C-295 को स्टैंडबाय पर रखा है. सूत्रों के मुताबिक बुधवार (26 अगस्त 2026) की रात को एक C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए उड़ान भर सकता है. इससे पहले पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात कर इस त्रासदी पर दुख जाताया और भारत की तरफ से हर संभव मदद का वादा किया.

नेपाल त्रासदी में मौत का आंकड़ा बढ़ा

पीएम मोदी ने कहा, 'इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है. हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं.' नेपाल त्रासदी में अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 500 लोग लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में 105 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं.

नेपाल में तबाही का मंजर

बाढ़ से नदी किनारे बसी बस्तियों में भारी तबाही हुई और कम से कम एक दर्जन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गईं. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले और काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला प्रभावित हुआ. उन्होंने बताया कि रसुवा में बाढ़ क्षेत्र में बारिश के कारण नहीं आई, बल्कि संभवतः तिब्बत की ओर हुई भारी बारिश या हिमस्खलन के कारण आई है. हालांकि, इसका सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

बिहार-यूपी में अलर्ट

नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार और यूपी के जिलों को भी अलर्ट किया गया है. बिहार सरकार ने गंडक नदी में जलप्रवाह अचानक बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है. स्थिति से निपटने के लिए वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर में स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force नेपाल Nepal Flood Breaking News Abp News
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