Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज

'...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज

नेपाल में बाढ़ के बाद बालेंद्र शाह सरकार ने ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म से फंड मांगा है. सरकार का कहना है कि नेपाल में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नगण्य है. फिर भी हम बड़ी कीमत चुका रहे हैं.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 01 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में बाढ़ की तबाही से करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 हजार लोग लापता हैं. इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि ये यह सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि एक हिमालयन सुनामी थी. उनका कहना है कि दुनिया के पाप की कीमत नेपाल चुका रहा है.

उन्होंने कहा, ''नेपाल में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग नगण्य हैं. फिर भी हम उस वैश्विक संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं, जिसे हमने पैदा नहीं किया. ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और ये विनाशकारी पहाड़ी सुनामी वैश्विक जलवायु परिवर्तन के सीधे परिणाम हैं.''

विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा, ''यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी. लहरों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई और गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई. यह बवंडर जैसी गति वाला आपदा था, जिसे कई लोग सही मायने में हिमालयन सुनामी कह रहे हैं.''


...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज

आर्थिक मदद की मांग

बता दें कि नेपाल ने नुकसान और क्षति से निपटने के लिए आर्थिक मदद की तत्काल मांग की है. यह फंड एक ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म है, जिसे 2022 में COP27 में बनाया गया था और COP28 में इसे लागू किया गया था.

वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और वन एवं कृषि मंत्री गीता चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर वाले एक पत्र में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है. शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल क्षतिपूर्ति का विषय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है.


...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज

तबाही के बाद कैसे हैं हालात?
नेपाल में आए सैलाब के बाद 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अपनों की तलाश खत्म नहीं हो रही है. हाथ में मोबाइल लेकर अस्पताल परिसर में लगी तस्वीरें से मिलान कर रहे हैं कि कहीं कोई उनका अपना यहां तो नहीं है या मृतकों की सूची में तो उसका नाम नहीं है.


...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज

एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने काठमांडु हॉस्पिटल की तस्वीर का जिक्र करते हुए बताया कि मिसिंग वॉल पर एक कोना खाली नहीं रह गया है, हर तरफ सिर्फ तस्वीर ही तस्वीर है. अस्पताल परिसर में दिन रात अपनों का इंतजार लोग कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ की कहीं से कोई अपने की जानकारी मिल जाए. काठमांडु हॉस्पिटल में ही दूर दराज के इलाकों से लोगों को इलाज के लिए लाया जा रहा है.

और पढ़ें

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 01 Sep 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Nepal Flood NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
इंडिया
'...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज
'...पाप की कीमत चुका रहा है नेपाल', विदेश मंत्री का दुनिया को मैसेज
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: SC ने सभी FIR रद्द करने के दिए निर्देश
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: SC ने सभी FIR रद्द करने के दिए निर्देश
इंडिया
CJP Protest Case LIVE: SC ने रद्द की सभी FIR, CJI ने किया अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल
CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC ने रद्द की सभी FIR, CJI ने किया अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
ट्रेंडिंग
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget