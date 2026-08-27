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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चीन में 200 भारतीय फंसे, 21 रेस्क्यू', नेपाल बाढ़ पर MEA ने दी डिटेल्स

'चीन में 200 भारतीय फंसे, 21 रेस्क्यू', नेपाल बाढ़ पर MEA ने दी डिटेल्स

नेपाल बाढ़ पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2 विमानों में मानवीय सहायता नेपाल भेजी गई है. 10 टन रिलीफ मैटेरियल दी गई है. विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम का सेटअप किया गया है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 27 Aug 2026 03:43 PM (IST)
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नेपाल में आई बाढ़ के बाद से 288 भारतीय लापता हैं. इन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार (27 अगस्त) को बताया कि अब तक 21 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है.

उन्होंने कहा, "हमें सूचना मिली है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई भारतीय अभी फंसे हैं, जो चीन की तरफ है. लगभग 200 भारतीय नागरिकों ने मदद मांगी है. चीन में हमारा मिशन उनके रेस्क्यू पर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से काम कर रहा है. ईशा फाउंडेशन के लोग भी फंसे हुए हैं."

रणधीर जायसवाल ने कहा, "पहला ग्रुप 73 लोगों का है जो त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. फिर, तमिलनाडु के 37 और 49 नागरिकों के दो अलग-अलग ग्रुप, जो सम्राट और फ्लाई एवरेस्ट ट्रैवल्स के ज़रिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है जो रसुवा जिले में तिमुरे में सम्राट ट्रैवल्स की मदद से यात्रा पर गए थे. फिर, अलग-अलग राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप और फिर केरल के 33 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है. ये पांच बड़े ग्रुप हैं, जिनमें कुल मिलाकर 288 लोग हैं.'' 

कैसे भारत कर रहा मदद?

प्रवक्ता ने कहा, ''भारत ने राहत बचाव सामग्री 2 विमानों में नेपाल भेजी है. 10 टन रिलीफ मैटेरियल की मदद भेजी गई है. दूसरा विमान 37.5 टन रिलीफ़ मैटेरियल के साथ आज सुबह रवाना हुआ है. इसमें 8 टन मेडिसिन है. नेपाल के अनुरोध पर भारत राहत सामग्री भेज रहा है.''

चीन में 200 भारतीय फंसे, 21 रेस्क्यू', नेपाल बाढ़ पर MEA ने दी डिटेल्स

रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम बचाव और राहत के कामों में मदद के लिए बेली ब्रिज भी तैयार कर रहे हैं. हमने विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया है, जो चौबीसों घंटे काम करेगा. हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर की डिटेल्स हमारे X हैंडल पर डाली जा रही हैं और वे आपको जल्द ही मिल जाएंगी.

उन्होंने कहा कि काठमांडू और बीजिंग दोनों जगहों पर हमारी एम्बेसी ने भी 24/7 हेल्पलाइन शुरू की हैं. हम उन राज्य सरकारों के भी संपर्क में हैं जहां से लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे और हम गृह मंत्रालय के जरिए उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं.

 

क्या भारत बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल?

जब पूछा गया कि क्या भारत फील्ड हॉस्पिटल भी भेजेगा तो रणधीर जायसवाल ने कहा, "वहां से मदद के लिए जो भी रिक्वेस्ट हमें मिलेंगी, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे. जैसा कि मैंने बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात की और बताया कि जो भी मदद चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं. भारत इस मुश्किल समय में नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है."

नेपाल बाढ़ में अब तक 270 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं 1000 से अधिक लोग लापता हैं. यहां युद्ध स्तर पर राहत-बचाव ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Flood Breaking News Abp News
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