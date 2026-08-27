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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल आपदा पर भावुक हुए सद्गुरु जग्गी वासुदेव, कहा- 'कई तीर्थयात्री का...'

नेपाल आपदा पर भावुक हुए सद्गुरु जग्गी वासुदेव, कहा- 'कई तीर्थयात्री का...'

नेपाल में आई भीषण बाढ़ से सद्गुरु जग्गी वासुदेव इमोशनल हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तबाही का पैमाना देखकर स्थिति बहुत गंभीर लग रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 27 Aug 2026 10:43 AM (IST)
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नेपाल के जिलों में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में 165 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या 73 हो गई है. 800 से ज्यादा लोग लापता हैं. नेपाल आपदा पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव इमोशनल हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो दुखी होते नजर आ रहे हैं.

भावुक हुए सद्गुरु

सद्गुरु जग्गी वासुदेव वीडियो में कहते हैं कि बहुत दुख और अफसोस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के बीच अचानक जबरदस्त बाढ़ आ गई है. भारतीय न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल की तरफ लगभग 484 लोग लापता हो गए हैं और इस तरफ, हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

आज सुबह मैं खुद वहां जाने के लिए निकला था, लेकिन सभी फोन बंद हैं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ठप है, सड़कें बंद हैं, और हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं. हमारा एक ग्रुप... S3 ग्रुप, जिससे हम सागा में मिले थे और ट्रेकिंग के दौरान भी मिले थे जब वे नीचे आ रहे थे. उसमें कुल 80 लोग शामिल हैं: 22 अमेरिका से, 12 कनाडा से, 11 ऑस्ट्रेलिया से, 9 यूनाइटेड किंगडम से, 4 जर्मनी से, 3 फ्रांस से, 3 नेपाल से, 2 नीदरलैंड से, 2 न्यूजीलैंड से, 2 सिंगापुर से, 2 स्पेन से, और एक-एक व्यक्ति फिनलैंड, हंगरी, इजराइल, लिथुआनिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, रूस और दक्षिण अफ्रीका से है. इस ग्रुप में 34 पुरुष और 46 महिला प्रतिभागी हैं, साथ ही कुछ अन्य वॉलंटियर्स भी हैं जो पास के होटलों में रुके हुए थे. तीन वॉलंटियर्स और एक डॉक्टर. लेकिन हमारे पास किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है. फिर भी, तबाही का पैमाना देखकर स्थिति बहुत गंभीर लग रही है.

बता दें इस मुश्किल समय में नेपाल का साथ देने के लिए कई देश आगे आए हैं. भारत, चीन, अमेरिका और यूके ने मदद का हाथ बढ़ाया है.

ये भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ का तांडव! पलक झपकते ही सब खत्म, देखें दिल दहला देने वाले वीडियो

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 27 Aug 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Flood Sadhguru Jaggi Vasudev
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