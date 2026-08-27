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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल में त्रासदी के बीच भूकंप के झटके, सैलाब ने ली 389 की जान, लापता की तलाश जारी

नेपाल में त्रासदी के बीच भूकंप के झटके, सैलाब ने ली 389 की जान, लापता की तलाश जारी

नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद दिल्ली-काठमांडू बस सेवा रोक दी गई है. 29 अगस्त की बस सेवा भी होल्ड है. इस भीषण त्रासदी में अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 389 पहुंचा चुका है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 11:36 PM (IST)
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नेपाल में त्रासदी के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 3.2 दर्जी की गई. 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद भारत और नेपाल के बीच सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है. दिल्ली से काठमांडू के बीच चलने वाली बस सेवा फिलहाल रोक दी गई है. इसके अलावा 29 अगस्त को चलने वाली नेपाली बस सेवा को भी होल्ड पर रखा गया है. भारत 28 अगस्त को फिर से नेपाल को राहत सामग्री भेजेगा.

बाढ़ और इससे जुड़ी घटनाओं में नेपाल में मरने वालों की संख्या 389 तक पहुंच गई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक रसुवा में 17, नुवाकोट में 28, धादिंग में 33, चितवन में 137, गोरखा में 32, तनहुं में 28, नवलपरासी ईस्ट में 87 और नवलपरासी वेस्ट में 27 शव बरामद किए गए हैं. 

विदेश मंत्रालय ने बनाया 24 घंटे का कंट्रोल रूम

नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है. नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक या उनके परिवार आपात स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय के टेलीफोन नंबर +91 11 2308 8718, +91 11 2308 8719 और +91 11 2301 2113 हैं. WhatsApp कॉल या मैसेज के लिए +91 9968291988 पर संपर्क किया जा सकता है. ईमेल के जरिए situationroom@mea.gov.in पर जानकारी दी जा सकती है.

काठमांडू में भारतीय दूतावास के इमरजेंसी नंबर

नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भी आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किए हैं. जरूरत पड़ने पर +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 और +977 981 032 6117 पर संपर्क किया जा सकता है. इन नंबरों पर WhatsApp के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है.

नेपाल के अधिकारियों से भी कर सकते हैं संपर्क

आपात स्थिति में नेपाली अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है. टूरिस्ट पुलिस का नंबर +977 9851289445 है. नेपाल आर्मी से +977 9851072914 और dgmi-foreign@nepalarmy.mil.np पर संपर्क किया जा सकता है. NDRRMA के लिए +977 9851320269 और +977 9849281097 नंबर दिए गए हैं. प्रभावित जिलों के लिए रसुवा पुलिस का नंबर +977 9851254960, नुवाकोट पुलिस का +977 9851282380, धादिंग पुलिस का +977 9851229860 और चितवन पुलिस का +977 9855013999 है.

यात्रियों को स्थिति साफ होने तक सावधानी बरतने की सलाह

दिल्ली-काठमांडू बस सेवा रुकने और 29 अगस्त की बस सेवा होल्ड किए जाने से साफ है कि बाढ़ का असर दोनों देशों के बीच सड़क यातायात पर भी पड़ा है. नेपाल जाने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले बस सेवा और स्थानीय प्रशासन से ताजा जानकारी लेने के बाद ही आगे की योजना बनानी चाहिए.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Aug 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
नेपाल Floods DELHI
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